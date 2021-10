Lauantaina 16.10. vietämme maailman ruokapäivää tilanteessa, jossa köyhyys ja nälkä on pahentunut monessa maassa. Vuonna 2020 nälkäisenä meni nukkumaan 20 miljoonaa ihmistä enemmän kuin vuonna 2019. Heistä 12 miljoonaa oli lapsia.

Yksi pahiten kärsineistä maista on Afganistan. Arviolta 2,7 miljoonaa afganistanilaista on nälänhädän partaalla. Tilannetta on pahentanut historiallisen kuivuuden, konfliktin ja koronapandemian yhteisvaikutus. Joka toista alle viisivuotiasta lasta uhkaa vakava aliravitsemus.

Monelle haavoittuvassa asemassa olevalle lapselle kouluruoka on päivän ainut ateria. World Vision tukee kouluruokailua esimerkiksi Afganistanissa. Säännöllisesti opetukseen osallistuville lapsille ja opettajille jaetaan ruoka-apua yhteistyössä Maailman ruokaohjelman kanssa.

Kouluruokailun vaikutukset ovat merkittävät, sillä se tukee erityisesti tyttöjen kouluun pääsyä, tasa-arvon toteutumista sekä lasten terveyttä ja hyvinvointia.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Meillä Suomessa kouluruokailu on ollut jo yli 70 vuoden ajan yksi koulutuksemme kivijaloista. YK:n tuella 1940-luvun lopulla aloitettu kouluruokailu on auttanut viemään koulutuksemme tason maailman huipulle.

Nyt maailman ruokapäivän kynnyksellä on hyvä pysähtyä hetkiseksi miettimään kouluaterian merkitystä. Se on satsaus lasten tulevaisuuteen kaikkialla maailmassa, erityisesti Afganistanin kaltaisissa köyhimmissä maissa.

Annette Gothóni

Toiminnanjohtaja

kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Vision