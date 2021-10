Nuoret eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Lihaskunto ja kestävyys rapistuvat.

Kouluterveyskysely kertoo, että liikkuminen romahtaa iän myötä. 4.–5.-luokkalaisista vajaa puolet, 8.–9-luokkien oppilaista joka neljäs ja toisen asteen 1.–2. vuoden opiskelijoista enää vain noin 14 prosenttia on aktiivisia liikkujia. Myös koronapandemia on vähentänyt voimakkaasti nuorten liikuntaharrastuksia.

No mikä on, ettei liikunta maistu nuorille? Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suurin syy nuorten liikkumattomuuteen on, ettei kodin läheltä löydy harrastusmahdollisuuksia mieluisassa lajissa. Lisäksi noin puolet nuorista kokee liikuntaharrastuksen liian kalliina.

Myös ”elektroninen vallankumous” muokkaa nuorten liikuntatottumuksia. Se houkuttaa istumaan enemmän netin, sen tarjoamien pelien ja viihteen parissa.

Liikkumista tukevia pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita, lähiliikuntapaikkoja sekä lähiviherympäristöjä on edistettävä, sivukylilläkin. Harrastamisen Suomen malli avaa kunnissa peruskoulujen oppilaille mieluisia ja maksuttomia harrastuksia, myös liikuntaa, koulupäivien yhteyteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seuratoimijat ja koulujen opettajat tekevät hyvää työtä lasten ja nuorten liikunnan parissa. Urheiluseuraliikunnassa vallitsee vahva menestykseen pohjautuva normijärjestelmä, joka perustuu ennen kaikkea pa↔a↔ma↔a↔ra↔tietoiseen menestyksen rakentamiseen. Tämä on ristiriidassa niiden nuorten arvojen ja elämäntyylin kanssa, jotka eivät ole asettaneet tavoitteekseen huippu-urheilijan uraa eivätkä ole sitoutuneet siihen. Liikunnan ja kilpaurheilunkin tulisi olla nuoria motivoivia ja mielekkäitä harrastuksia.

Vaikka nuorten vähäisen liikkumisen haaste onkin suuri, havahdutaan ja ponnistellaan yhdessä sen selättämiseksi.

Kuullaanko nuoria aidosti? Saavatko he toimia liikunnan ideoinnissa ja toteuttamisessa seuroissa ja kouluissa?

Monet nuoret haluavat harrastaa liikuntaa, jossa kilpaileminen ei ole keskeistä. He toivovat vapaamuotoisia harrasteryhmiä ja niille liikuntavuoroja. Nuoria kiinnostavat myös paikat, joissa voi hengailla, liikkua ja kisailla kavereiden kanssa. Esimerkiksi parkour, skeittiparkit ja frisbeegolf-radat ovat suosittuja.

Ennaltaehkäisevää terveyden edistämistyötä on vahvistettava kunnissa sote-uudistuksen myötä. Liikunta on edullisin ja vaivattomin tapa edistää terveyttä, hyvinvointia ja ehkäistä erilaisia sairauksia.

Ennaltaehkäisevänä työmuotona terveyttä ja hyvinvointia lisäävän liikunnan on oltava koko kunnan yhteinen asia, ei vain liikuntatoimen. Konkreettista yhteistyötä ja toimintaa tarvitaan.

Liikuntakipinä syttyy helpommin, kun nostetaan esiin liikunnan myönteisiä puolia, liikkumisen iloa, sen tuottamia elämyksiä ja sosiaalista yhdessäoloa.

Tutkimusten mukaan myös vanhempien oma liikkumisen esimerkki, kannustus ja tuki lisäävät nuorten liikuntaa. Lapset, joiden perheissä on liikuttu yhdessä, jatkavat nuorinakin liikuntaa pitempään.

Vaikka nuorten vähäisen liikkumisen haaste onkin suuri, havahdutaan ja ponnistellaan yhdessä sen selättämiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pauli Miettinen

YTL, LitM

Kuusamo