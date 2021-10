Turun Sunnuntaimaalarit ry on yksi niistä toimijoista, jotka jäävät ilman tiloja Barkerin vuokrasopimuksien päättyessä. Olemme olleet alusta asti mukana taiteilijoiden tilakysymystä ratkottaessa, mutta lähtökohtamme ei ole ollut, että kaupunki ratkaisee tilaongelmamme. Tämä toive on syntynyt halusta olla edelleen mukana taiteilijayhteisössä.

Me kunnioitamme suuresti ammattitaiteilijoita, jokainen harrastaja kunnioittaa, ja olemme tehneet yli neljäkymmentä vuotta yhteistyötä kuvataiteilijoiden kanssa palkkaamalla heitä kurssiemme opettajiksi. Kannattaakin muistaa, että ilman taiteen harrastajia, ovat he sitten teatterien, konserttien tai näyttelyiden yleisöä tai itsekin aktiivisia taiteen tekijöitä, ei ole tarvetta ammattilaisuudelle.

Oli aika surullistakin huomata, kuinka vähän kulttuuriala ja taiteilijat ovat korona-aikana lopulta saaneet tukea ns. suurelta yleisöltä. Monen elämää ei hetkauttanut suuntaan eikä toiseen se, että teatterit ja konserttisalit museoista puhumattakaan olivat pitkään kiinni. Monen mielestä voisivat olla vastakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tietysti kulttuurin ääreen pääsee nykyään helposti myös kotona erilaisten sähköisten päätteiden avulla, mutta riittääkö se taiteen elävänä pitämiseen? Epäilen. En silti usko, että monikaan, toivottavasti, lähtökohtaisesti vastustaa taidetta ja kulttuuria; kysymys on enemmän kohtaamattomuudesta.

Sunnuntaimaalareiden kuten varmasti monien Taiteiden talosta kiinnostuneiden taiteilijoiden ja epäkaupallisten toimijoiden suurimpana huolena on, että vuokrataso kohoaa saavuttamattomiin.

Taiteiden talosta on nyt kaikki mahdollisuudet luoda tällainen elävä kohtaamispaikka sen lisäksi, että se tarjoaa työtiloja ammattilaisille.

Tai meillä on Taiteilijoiden talo ja niin, se ravintola. Turun Sunnuntaimaalareiden tiloissa on jopa 750 harrastajakäyntiä kuukausittain ja se on paljon täysin vapaaehtoisvoimin pyöritettävältä yhdistykseltä.

Toimintamme on vakiintunut vuosien kuluessa tiettyihin uomiin, mutta meillä on myös intoa ja halua ideoida jotain kokonaan uutta omien resurssiemme puitteissa ja mielellään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Sunnuntaimaalareiden kuten varmasti monien Taiteiden talosta kiinnostuneiden taiteilijoiden ja epäkaupallisten toimijoiden suurimpana huolena on, että vuokrataso kohoaa saavuttamattomiin. Sunnuntaimaalareille muutto Barkerilta tarkoittaa joka tapauksessa vuokran nousua ja tarvetta ensimmäistä kertaa vuosiin päästä osalliseksi myös julkisesta tuesta.

Kirsi Pohjalainen

puheenjohtaja

Turun Sunnuntaimaalarit ry