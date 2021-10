Eräs lukemani uutinen jalankulkijan kuolemasta sai minut jälleen kerran miettimään liikenteen haasteita ja uusia vaaroja sekä pohtimaan, onko myös viestinnällä ja sen sisällöllä vaikutusta ihmisten liikennekäyttäytymiseen.

Nykyinen liikenne asettaa tienkäyttäjille paljon haasteita, ja erilaiset onnettomuudet ovat jokapäiväisiä.

Olen, kuten uskoakseni aika moni muukin autoilija, joutunut kokemaan kauhun hetkiä esimerkiksi kun pyöräilijä tai jalankulkija on syöksynyt täysin odottamatta auton eteen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla tätä tapahtuu aika usein ja siellä osa pyöräilijöistä on hyvin aggressiivisia. He pitävät ainakin omasta mielestään heille kuuluvista oikeuksista kiinni vaikka henki menisi, näyttävät keskisormea ja kiroilevat. Näin käyttäytyvät aikuiset ihmiset, joista monella on todennäköisesti ajokortti.

Säännöt näyttävät kuitenkin pyörällä ajettaessa monelta unohtuvan ja odotukset liikennesääntöjen noudattamisesta kohdistetaan muihin.

Uuden pelotteen jalankulkijoille muodostavat Turussakin jalkakäytävillä kovalla vauhdilla ajelevat potkulautailijat. Tiistain 5.10. lehdessä oli asiasta hyvä mielipidekirjoitus otsikolla "Jalkakäytävistä on tullut hengenvaarallisia".

Myös minä olen asiasta jo aikaisemmin kirjoittanut siitä näkökulmasta, kuinka paljon yhteiskunta joutuu tästä lautailusta sairaanhoitokustannuksina ynnä muina menoina maksamaan. Esimerkiksi aivovammojen hoito ei ole halpaa. Eräs sukulaiseni joutui kävelytiellä pyöräilijän töytäisemäksi, kaatui ja sai siitä elinikäisen vamman.

Vain vähän aikaa sitten poliisi ilmoitti havainneensa täällä Turussa sen jo ennestäänkin tiedetyn tosiasian, että liikennesäännöt eivät ole kaikille jalankulkijoille, pyöräilijöille ja sähköpotkulaudoilla huristeleville tienkäyttäjille tuttuja. Tällainen asia on uutisena harvinainen.

Olen pitkään ihmetellyt liikennettä koskevan uutisoinnin sisältöä. En tarkoita varsinaisia onnettomuusuutisia. Useimmiten uutisoinnissa syyllistetään autoilijoita muistuttamalla siitä, että autoilijoiden on vahinkojen välttämiseksi noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Toki siihen on usein aihettakin.

Toisaalta vaarana on, että tällaisilla vain yhteen tienkäyttäjäryhmään kohdistuvilla varoituksilla vahvistetaan tahattomasti sitä virheellistä mielikuvaa, että tieliikennelain huolellisuutta, varovaisuutta ja ennakointia koskevat säännökset koskevat vain autoilijoita.

Mielestäni autoilijoille asetetaan jopa yli-inhimillisiä vaatimuksia selviytyä kunnialla kaikista niistä yllättävistä tapahtumista, joita autoilijat varsinkin nopeatempoisessa kaupunkiliikenteessä nykyisin kohtaavat.

Tieliikennelaissa tarkoitettuja tienkäyttäjiä ovat kaikki täysin riippumatta siitä, kuljemmeko kävellen vai jollakin kulkuneuvolla. Kaikkia tienkäyttäjiä velvoittaa sama tieliikennelain säännös, jonka mukaan tienkäyttäjän on vaaran ja vahingon välttämiseksi noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Lisäksi laki edellyttää, että ennakoimme toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä sovitamme oman toimintamme sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Meistä jokaisen pitää siis omalta osaltaan pyrkiä varmistamaan, ettei liikenteessä aiheuteta kenellekään vahinkoa tai vaaraa.

Sirpa Aaltonen