Puolalanpuiston asukas harmitteli 10.10. mielipideosastolla, ettei ole saanut vastausta Turun kaupungin johdolta asukkaiden ideoille Puolalanpuiston kehittämiseksi.

Kirjoittajan ideoita on saatu Puolalanpuistosta jo Turun palautepalvelun kautta, niihin on vastattu ja keskustelua hänen kanssaan on käynyt infran kunnossapidon päällikkö Mari Helin, jonka vastuulle asia kuuluu.

Kaupungille tarkoitetut palautteet kannattaa aina laittaa palautepalveluun. Kehittämisehdotukset, moitteet ja myös kiitokset ohjautuvat sen kautta oikealle taholle kaupungissa. Palautepalvelu on myös kanava, jonka avulla kehittämisehdotukset tulevat kaupungin johdon tietoon. Palautteisiin vastataan asiakaslupauksen mukaisesti viidessä päivässä.

Jokainen palaute on hyödyksi kaupungin palvelujen kehittämisessä entistä paremmaksi, ja ne kerryttävät tietoa asukkaita yleisimmin askarruttavista kysymyksistä.

Turun kaupungin Palautepalvelu toimii osoitteessa www.turku.fi/palaute.

Saara Malila

viestintäjohtaja

Turun kaupunki