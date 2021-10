Uuden konserttitalon hanke on enemmän kaupunkisuunnittelua kuin vain rakennuksen piirtelyä. Pitää selvittää, mikä on Turun panos kulttuurin pitkän aikavälin kehityksessä, ja näin muodostaa kuva siitä, minne Turku näin on menossa.

Päätös uudesta konserttitalosta perustuu tarpeeseen, aikatauluun ja hintaan. Paikka itsessään aiheuttaa niin paljon näkemyseroja, että tehdyn päätöksen muuttuminen mahdollisessa valituskierteessä voi olla asia, johon siihenkin jo pitää varautua. Ei olisi ensimmäinen kerta Turun kaupungissa.

Päätös Itsenäisyydenaukiosta on kyseenalaistettu moneen otteeseen. Silti vaihtoehtoisia paikkoja ei tarpeeksi ole selvitetty. Siis sitä, millainen haluttava kulttuuri- ja kongressikeskus Turulla olisi mahdollisuus toteuttaa.

Allianssi-perusteisia tarjouksia odotetaan ja niihin liittyvien salassapitopykälien takia on herännyt epäilys hankkeen läpinäkyvyydestä. Liikesalaisuudet on luonnollisesti hyväksyttävä. Näin varsinkin, mikäli kilpailuehdoissa on yleisesti käytössä oleva ehto. Se on se, että kilpailuttajalla on oikeus hylätä kaikki saamansa tarjoukset.

Turku tarvitsee uuden konserttitalon – vanha on vanhanaikainen. Uutta ei kannata tehdä vanhanaikaiseksi. On nimittäin esitetty, että 1970-luvun virastokeskittymän arkkitehtuurin pitäisi olla suunnannäyttäjänä alueelle ja sen kokonaisuudelle.

Parasta olisi, mikäli virastotalo saisi yksinään edustaa aikaansa. Näin Turun alueen kaupunkipuisto pysyisi entisellään ja vihreiden arvojen perustaa ei horjutettaisi Itsenäisyydenaukion täydennysrakentamisella.

Hämähäkkitontin käytöstä esitetyt ratkaisut vaativat lisää konkretisointia. Se, että nykyisen pysäköintialueen kohdalle rakentuisi lämpiö- ja ravintolatilat ja itse pääkonserttisali ja tarvittavat kamarimusiikkisalit voitaisiin sijoittaa kallioon – näin myös huolto- ja pysäköintitilat. Tämä olisi lähtökohta, jolloin alueen kaupunkikuvaan vaikuttava rakentaminen olisi oikeamittakaavaista.

Yli puolet kuutioista olisi mahdollista sijoittaa kallion sisään muun muassa sen akustisia ja termisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

Avolouhintoja ei olisi tarpeen tehdä yhtään ja käytettävyydeltään sekä akustiikaltaan uudesta konserttitalosta tulisi toimiva, näyttävä ja hetken kuluttua maailmankuulu.

Kalliotilojen rakentaminen on suomalaista erikoisosaamista. Harvalla kaupungilla on ydinkeskustassa mahdollisuus, minkä Hämähäkkitontin takana oleva kallio Turulle tarjoaa. Kallio ja sen kivi kyllä kestää.

Asemakaavan laatiminen on kaupungin monopoli. Sitä ohjaavat kuitenkin tietyt reunaehdot. Näissä on korostettu kaupunkivihreän säilymistä – asia, joka tulee vielä entisestään korostumaan.

Kaavoituksen perusteena jonkun yksittäisen hankkeen kiireellisyys ei ole kestävä vaihtoehto.

Hankkeessa pitää jo nyt nähdä lopputulos – konserttitalo valmiina ja käytössä. Se helpottaa vertailua. Ja päätöksen pitäisi poliittisen päätöksen sijaan olla enemmänkin kaupunkilaisten päätös. Siihen on hyvät perusteet.

Veli Viitala