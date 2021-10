Miten lehtipuhaltimet voivat olla laillisia aparaatteja? Niistä lähtevä melu on ensinnäkin hirveän häiritsevää.

Toisekseen, ainakin meidän taloyhtiössä voi olla kolmekin puhaltajaa samaan aikaan samalla pihalla ja se pakokaasupilvi mikä pihan yllä leijuu silloin on käsin kosketeltava. Jos unohdat ikkunasi auki, on myös kämppä pakokaasua täynnä.

Siis miten tämä voi olla laillista? Koneen ääni menee yli 100 desibelin ja käyttäjät itse pitävät korvasuojaimia. Vaan miten on vieressä elävät? Kestettävä on, lehdet on saatava pois.

Tiedän, että on olemassa myös sähköisiä sekä ladattavia lehtipuhaltimia, mutta ne ovat kuulemma heikompia puhalluskyvyltään.

Kaiken tämän ilmastohulluuden keskellä autot ovat suurin syypää, mutta kukaan ei kiinnitä huomiota näihin helvetinkoneisiin, jotka saastuttavat koko päivän ja koko pihan.

Jaana Uusitalo

Turku