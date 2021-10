Uuden ajan suurimman työperäisen maahanmuuton seurauksena on syntynyt Amerikan Yhdysvallat. Yhdysvallat on maahanmuuttajaperheiden työllä rakennettu kapitalismin mallimaaksi ja monille vapauden symboliksi. Se on valtavien pääomien lähteenä edelleen maailman suurin talousmahti mutta menettämässä asemaansa.

Maahantulopolitiikka on Yhdysvalloissa kiristynyt. Työtä sen vanhassa merkityksessä ei koeta tarvittavan, sille ei ole teettäjiä entiseen tapaan. Kapitaalia voi kerätä muilla keinoilla. Rahaa voi tehdä pelilaudoilla netissä, palveluja on eliitille tarpeeksi, kasvua työn kautta ei tule entiseen malliin. Tämä johtaa erityisesti ulkomaisen työvoiman määrän säätelyyn.

Korona-elvytys ja ilmastonmuutoksen torjunta kasvattavat työn kysyntää, mutta tietystikään paluuta 150 vuoden takaiseen siirtolaisaaltoon ei tule.

Yhdysvaltojen syntyhistorian sisäistäminen saattaa kuitenkin elvyttää myös suvaitsevaisuutta, vapauden ihanne ei ole kokonaan kuollut.

Toisenlaisia esimerkkejä työperäisestä maahanmuutosta näemme vaikkapa Qatarissa ja Saudi-Arabiassa. Näissä maissa eliitti on irtautunut perinteisestä työstä ja tarvittava työvoima on tuotu ulkomailta köyhistä maista. On tuotu nimenomaan vain tiettyjen töiden tekijöitä, ei luonnollista väestöä.

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Yhdysvaltojen malli maahantulossa on hyvä perusmalli. Se sisälsi sopivassa suhteessa vapautta ja kontrollia.

Tämä ei ole kestävä pohja yhteisvastuuseen ja demokratiaan pyrkimisessä. Tosin se ei noissa maissa liene pyrkimyksenäkään.

Maahantulon rajoittaminen vain hetkellisen tarpeen mukaiseksi ei luo kestävää pohjaa yhteiskuntaan. On parempi rakentaa luonnollista väestöpohjaa, jossa erilaiset ihmiset tuovat itsensä ja yhteiskunnan hyväksi erilaiset kyvykkyytensä.

Yhteiskunnan tehtävänä on kokonaisuuden suunnittelun, kansallisen strategian ja koulutuksen keinoin suunnata kaikkia maassa olevia ja tänne tulevia rakentamaan hyvinvointia kaikille.

Osmo Nieminen

Lempäälä