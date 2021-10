Pitkäaikaissairaalla on riski syrjäytyä, koska tuen saamisesta on tehty vaikeaa. Kelan 300 tukipäivän tultua täyteen saattaa kestää useita kuukausia hakemusten, kielteisten päätösten, korjauspyyntöjen ja lausuntojen viidakossa ilman, että taloudellista tukea saa mistään. Sekava tukijärjestelmä on ylivoimaisen haastava vaikeassa elämäntilanteessa olevan yksin läpikäytäväksi.

Tarvitaan selkeä ja yksinkertainen toimintaohje, jonka "marssijärjestystä" seuraamalla tuen hakeminen on yksinkertaisempaa. Tämä ohje tulee automaattisesti jakaa tukitoimien piiriin siirryttäessä.

Tarvitaan myös mahdollisuus saada henkilökohtaista apua matalalla kynnyksellä. Kokemusasiantuntijoita koulutetaan toimimaan muun muassa tällaisissa tehtävissä. Samanlaisten asioiden kanssa kamppaillut vertainen on paras auttaja.

Jos ihmisen halutaan kuntoutuvan mahdollisimman pian takaisin tuottavaksi kansalaiseksi, kannattaa resursseja laittaa tukitoimiin. Yksi tällainen on kokemusasiantuntijoiden palkkaaminen työskentelemään asiantuntijoiden rinnalla.

Hilu Toivonen-Alastalo

mielenterveyskuntoutuja, kokemusasiantuntijakoulutettava

Akaa