Suomalainen yhteiskunta on täysin riippuvainen niistä sadoista tuhansista ammattilaisista, jotka joka päivä työskentelevät kaikkien hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Meidän kaikkien intressissä on, että sosiaali- ja terveysaloille halutaan hakeutua myös jatkossa.

Kuntien eläkevakuuttajan Kevan ennusteen mukaan kymmenen vuoden aikana arvioidaan eläköityvän yli 19 000 lähihoitajaa ja yli 13 000 sairaanhoitajaa. Työvoimapulan ennakoidaan tulevaisuudessakin olevan kovinta juuri niissä ammattiryhmissä, missä pula on suurinta jo tällä hetkellä: hoitajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset, sosiaalityöntekijät.

Pula henkilöstöstä vaikuttaa kuitenkin jo nyt ihmisten saamaan hoitoon Suomessa: useilla paikkakunnilla on jouduttu siirtämään hoitoja tai väliaikaisesti jopa sulkemaan tiettyjä hoitoyksiköitä kokonaan henkilöstöpulan takia.

Vanhustenhuollon puolella olemme saaneet kuulla, että sadat ympärivuorokautisen hoivan tarpeessa olevat vanhukset ovat jääneet ilman tarvitsemaansa hoitopaikkaa hoitajapulan takia. Pulaa ei ole vain hoitajista, vaan monilla paikkakunnilla on myös suuria haasteita esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden ja psykologien rekrytoinnissa.

Työvoimapulaan on mahdollista vastata koulutuspolitiikan keinoin. Hallitus on kohdistanut 133 miljoonan lisämäärärahan noin 5000 uuden lähihoitajan kouluttamiseksi vuosina 2020–2024 ja on muun muassa antanut Oulun yliopistolle mahdollisuuden kouluttaa psykologeja.

Koulutuspolitiikka ei kuitenkaan yksinään riitä. Koulutusmäärien nostaminen ei auta, jos ei koulutuksiin hakeuduta tai suoritetun tutkinnon jälkeen hakeudutaan muille aloille töihin. Siksi sote-alan työvoimapulaa ei ole mahdollista ratkaista ilman toimia alan vetovoiman vahvistamiseksi, eli työolojen ja palkkauksen parantamiseksi.

Turussa sote-alan ammattilaiset ovat useampaan otteeseen nostaneet esille kaupungin rekrytointiongelmat ja naapurikuntia matalammat palkat monissa tehtävissä.

Turun vasemmistoliiton keskeinen tavoite on ollut palkkaohjelma, jolla kaupungissa korjattaisiin keskeisten ammattiryhmien palkkojen jälkeenjääneisyys muihin kuntiin verrattuna. Viime valtuustokaudella Vasemmistoliiton Jaakko Lindfors teki kaupunginhallituksessa useamman aloitteen palkkakuoppien selvittämisestä ja korjaamisesta ja esityksiä tehtiin myös kaupunginvaltuustossa.

Nyt Turku ottaa tärkeän askeleen oikeaan suuntaan korottamalla joidenkin sote-henkilöstöryhmien palkkoja yhteensä 1,1 miljoonalla. Työtä on linjattu jatkettavaksi ja samalla on myös käynnistettävä yhteistyö henkilöstöryhmien kanssa muiden työoloja parantavien toimien toteuttamiseksi.

Sote- ja kasvatusalan vetovoima, arvostus ja houkuttelevuus on koko suomalaisen hyvinvointivaltion kohtalonkysymys. Meidän pitää pystyä osoittamaan nykyistä paremmin alan ammattilaisille, kuinka korvaamatonta heidän työnsä on.

Li Andersson

Vasemmistoliiton puheenjohtaja

opetusministeri

Turun kaupunginvaltuutettu