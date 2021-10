Istuimme syyskuun alussa lounaalla pitkästä aikaa, olimme kaikki saaneet kaksi rokotetta. Vaihdoimme kuulumisia korona-ajan kärvistelyistä, kun ei ollut päässyt yhdessä lounaalle tai tapaamaan ystäviä ja tuttuja. Onneksi on kännykät, sähköpostit ja some.

Siinä samalla muistelin aikaa, jolloin nuorena avioparina muutimme mieheni työn perässä Joensuuhun. Mitään sosiaalisia verkostoja ei ollut, ei ystäviä, sukulaisia eikä tuttuja. Mieheni teki pitkää päivää, minä odotin esikoista ja olin kotona. Kauppareissulla sanoin kiitos ja näkemiin. Kirjastossa luki ”hiljaisuus”.

Se oli henkisesti raskasta aikaa. Asuimme Joensuussa vuoden 10 kuukautta ja 23 päivää. Vieläkin näen joskus painajaisunta, että muutamme sinne takaisin.

Nyt on ollut paljon puhetta nuorten äitien yksinäisyydestä ja siitä, että monelta puuttuvat verkostot ja lähisuku. Vaikka meillä on seurakunnan perhekerhot, SPR:n ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kerhot, moni ei rohkene lähteä mukaan.

Korona-aika on tuonut vahvasti esiin niin nuorten kuin aikuisten ikävän toisen luo. Myös ikäihmiset ovat korona-aikana kärsineet sosiaalisten kontaktien puutteesta ja yksinolosta. Televisio, some ja puhelin eivät korvaa kahvittelua tai lounashetkeä ystävän kanssa.

Suuri nautinto itselleni ja monelle muulle on ollut, kun pääsimme taas vesijumppaan.

Kuka keksisi viisasten kiven, että saataisiin lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä?

Puhutaan paljon myös nuorten syrjäytymisestä.Kyse on paljolti tekemisen puutteesta. Kaikilla ei ole mielekästä tekemistä tai harrastuksia. Pahimmillaan voimavarat suunnataan paikkojen rikkomiseen tai toisten kiusaamiseen.

Kuka keksisi viisasten kiven, että saataisiin lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä? Muuten meillä on edessä kadotettu sukupolvi.

On sanottu, että väen vanhetessa ei pian ole eläkkeen maksajia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt, kuinka paljon on nuoria, jotka ovat mielenterveyssyistä työkyvyttömiä.

Muistaakseni pääministeri sanoi jossain puheessa tavoitteena olevan, että puolet ikäluokasta olisi akateemisesti koulutettuja. Mielestäni se vain lisää akateemisten työttömyyttä. Ei kaikista ole lukunaisiksi tai -miehiksi. Tarvitsemme myös kädentaitajia ja monen alan osaajia. Esimerkiksi autonkuljettajista alkaa olla jo pulaa.

Aikanaan ollessani maalariammattikoulussa rehtori sanoi, ettei maalarista tule suutaria ja päinvastoin. Suutari istuu paikallaan ja maalari liikkuu, jos ei muuta niin tikkaita ylös ja alas.

Toivon mukaan jokainen löytää verkostonsa ja ammatin, jolla hankkii leipänsä.

Eevi Raunio

turkulainen maalarimestari