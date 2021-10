Anna Haavio kirjoitti (TS Mielipiteet 6.10.), ettei Turun kapeilla kaduilla riitä tilaa ratikoille.

Kannattaisi tutustua ratikkasuunnitelmista löytyviin katupiirroksiin, joista näkee, että suurimman osan reitistä tilaa on aivan mainiosti, ja osassa reittiä raiteet eivät edes kulje tietä pitkin. Siellä missä on ahdasta syynä on enemmänkin kadunvarsipysäköinti, josta piti voida näiltä osin luopua toriparkin valmistuttua.

Maailmalta löytyy esimerkkejä ratikoista paljon ahtaammillakin kaduilla.

Juha Jansson

henkilöautoilija