Aluevaalit pidetään tammikuussa ja niissä valitaan sote-uudistukseen liittyvät aluevaltuustot. Niiden toimialueena ovat maakunnat, joskin niitä nimitetään siinä yhteydessä hyvinvointialueiksi.

Maakunta-käsite on nykyään yhdistetty maakuntien liittoihin, jotka ovat jäsenkuntiensa muodostamia kuntayhtymiä. Yksi suurimmista on Varsinais-Suomen liitto, jonka korkein päättävä elin on maakuntavaltuusto. Kari Häkämies on operatiivinen maakuntajohtaja.

Hämmentävää on, että juuri nyt käynnistelevät 4-vuotista toimintaansa kuntavaalien jälkeen valitut uusi maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus. Niiden jäsenet on valittu kunnanvaltuutetuista kuntavaalien voimasuhteiden mukaisesti, siis ilman erillistä kansanäänestystä.

Näyttää siis siltä, että ensi vuonna meillä on samalla toimialueella erikseen maakuntavaltuusto ja aluevaltuusto. Edelliselle kuuluu monipuolisia kehittämistehtäviä ja viranomaisena muun muassa kaavoitusasiat. Jälkimmäisen vastuulla on sote kokonaisuutena, mikä se sitten onkin.

Todennäköisesti molempiin valtuustoihin valitaan useita samoja edustajia, joista muutamat ovat myös kansanedustajia.

Ei ihme, että kansalaiset ovat hämmentyneitä. Voi olla, että tämän kirjoittajakin on ymmärtänyt jotain väärin, mutta enemmän infoa pitäisi saada.

Matti Laurila