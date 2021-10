Eräät tahot julkisuudessa juhlivat jo koronan voittamista ja kuuluttavat normaalien aikojen palaamista. Kuitenkin sairastuneiden päivittäinen määrä on edelleen huolestuttava. Lisäksi valtakunnalliseen tavoitteeseen, noin kahdeksankymmenen prosentin rokotuskattavuuteen on vielä matkaa. Siten otsikkoni kysymys on edelleen ajankohtainen.

Jos rokotuksen ottaminen olisi minulle epäselvä, lähtisin purkamaan asiaa seuraavaan tapaan.

Mikäli esteenä olisi piikkikammo, koettaisin ajatella, että kerran se vain kirpaisee. Yleensä rokotuspistos ei edes tunnu, tai kipu on vain hetkellinen. Hammaslääkärin puudutuspiikki ikeneen on paljon kivuliaampi.

Pohtisin edelleen, että rokotus kannattaa ottaa sekä oman että muiden ihmisten terveyden takia. Mediatietojen mukaanhan varsinkin kaksi rokotusta antavat huomattavan hyvän turvan koronaan sairastumista vastaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Se, että joskus rokotettukin voi sairastua, ei ole peruste kieltäytymiselle rokotuksesta. Ensinnäkin rokotetun sairastuminen on paljon harvinaisempaa kuin rokottamattoman, ja toiseksi sairaus on tällöin huomattavasti lievempi kuin rokottamattomalla.

On sanottu, että tällä hetkellä niin meillä kuin monissa muissa maissa ne, jotka sairastuvat ja kuolevat ovat rokottamattomia, suhteellisen nuoria henkilöitä.

Ehkä kuitenkin vielä pohtisin luotettavan kaverin kertomaa tarinaa siitä, että julkisuus ja lääketehtaat ovat liittoutuneet yhteen ja keksineet kertomuksen koronasta ja sen vaarallisuudesta sekä rokotuksen tehokkuudesta saadakseen meidät kaikki kaupalliseen otteeseensa.

Rokotus on kaverini siteeraaman lähteen mukaan turha, ja suorastaan vaarallinen, sillä siinä ruiskutetaan elimistöömme aineita ja jopa mikrosiruja, joilla meitä pystytään kontrolloimaan.

Rokotteita ei ole näiden tietolähteiden mukaan tarpeeksi tutkittu. Niistä on aiheutunut sairastumisia ja kuolemantapauksia, jotka on huolellisesti salattu.

Tässä vaiheessa istuisin alas ja ottaisin järjen käteeni. Olisiko monitahoinen media ja lääketeollisuus saatu tällaisen huuhaa-hankkeen taakse demokraattisesti hallitussa valtiossa? Ei tietenkään.

Ottaisin nyt huomioon sen, että ylivoimaisesti suurin osa lääkäreistä, sairaanhoitajista ja muista terveysalan edustajista pitää koronapandemiaa vakavana uhkana kansanterveydelle ja rokotuksia puutteistaankin huolimatta hyödyllisinä. Näiden asiantuntijoidenkin joukossa on tosin joitakin vakaumuksellisia rokotuskielteisiä, mutta minimaalisen pieni määrä.

Näiden mietteiden jälkeen vapautuisin harhaluuloistani ja ihmettelisin hyväuskoisuuttani, johon sorruin kaveria kuunnellessani – kolmannen tuopin jälkeen.

Alkaisin haalia kiireesti ulkovaatteita päälleni. Nyt heti piikille – kiitollisena hyvästä onnestani kun en vielä saanut tartuntaa. Enhän halua vaarantaa omaa, läheisteni ja muiden kanssani tekemisiin joutuvien terveyttä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

PS. Tämän kirjoittaja otti rokotukset heti kun ne olivat saatavissa.

Pekka Pihlanto