Turun kaupunginhallitus päätti 5.10. periaatelinjauksesta Karhunaukion kouluratkaisuun Lauste-Skanssin alueella. Päätös on herättänyt keskustelua alueella asuvien perheiden keskuudessa. Nyt tehdyn päätöksen jälkeen sitä aletaan valmistella ja siihen vaiheeseen kuuluvat myös kuulemiset.

Turun yhtenä alueellisen kehityksen haasteena on segregoituminen, jonka yksi syy on suomenkielisten ja muunkielisten lasten eriytyminen eri kouluihin. Tällä on vakavat seuraukset paitsi yksilöiden tasa-arvolle myös yhteiskunnalle, sillä eriytyminen lisää epätasa-arvoa ja levottomuutta.

Asiasta on puhuttu pitkään, mutta tähän saakka tehdyt toimenpiteet eivät ole johtaneet riittävästi kehityksen kääntämiseen.

Tutkimuksesta tiedämme, että kouluratkaisut ovat yksi tehokas tapa vaikuttaa segregaation vähentämiseen. Siksi periaatelinjauksessa esitetään Lauste-Skanssin alueelle yhtenäiskoulua, uutta Karhunaukion koulua, jossa lasten kieli- ja sosioekonomiset taustat sekoittuisivat nykyistä enemmän. Koulun vetovoimaa voidaan lisätä myös erikoispainotuksilla, joilla voidaan tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja oppimista.

Kouluverkkoratkaisuun liittyy myös tuleva Itäharjun koulu, jonka periaatelinjauksesta päätetään syksyn 2021 aikana. Vasaramäen oppilaat voisivat tulevaisuudessa ainakin liikuntaluokkien osalta siirtyä yläkouluun Itäharjulle, lähelle Kupittaan puiston liikuntapaikkoja ja mahdollisia tulevia Itäharjun liikuntapaikkoja.

Itäharjun suunnitelmat ovat vielä alustavassa vaiheessa, sillä ne liittyvät kiinteästi myös syksyn aikana käsiteltävään liikuntapaikkaverkkoon.

Vasaramäen yläkoululla on nyt hyvät väistötilat Puolukkatiellä, eikä tilanne siellä muutu kovin nopeasti. Alakoulu on jäämässä Vasaramäkeen ja yläkouluun kulkeminen on järjestettävissä helpommin, kun kyseessä eivät ole pikkukoululaiset.

Kouluverkkoa on syytä uudistaa, kun kaupunki uudistuu ja laajenee uusiin suuntiin. Samassa yhtälössä ovat suljetut vanhat, huonokuntoiset koulurakennukset, lasten tasapuolisten opiskelumahdollisuuksien turvaaminen ja kaupungin tasapainoinen kehitys. Yhteistyössä haluamme etsiä parasta mahdollista ratkaisua.

Minna Arve

pormestari (kok)

Piia Elo

apulaispormestari (sd)

Elina Rantanen

apulaispormestari (vihr)

Ville Valkonen

apulaispormestari (kok)

Mirka Muukkonen

ryhmäpuheenjohtaja (vas)

Juha Anttila

ryhmäpuheenjohtaja (ps)

Ulla Achrén

kaupunginhallituksen jäsen (rkp)