Olen asunut Turussa lähes koko ikäni eli 70 vuotta pientalossa, enkä voi käsittää nykyrakentamisen suuntaa. Siis ahdasta, mautonta ja kaikin puolin vastenmielistä.

Kävelyreitillä keskustan lähikehällä pimeitä ja synkkiä loukkoja vailla puistikoita ja levähdyspaikkoja, esimerkiksi Nosturinkadun alue.

Eikö kukaan arvioi hankkeita asumisviihtyvyyden kannalta? Rakennetaanko kaupunki täyteen asuntoloita eikä viihtyisiä koteja? Ovatko velkaiset asukkaat ja sijoittajat tosiaan tyytyväisiä näihin slummeihin?

Sama huoli on lähisaarten rannoille rakentamisesta. Vanhat huvilat ja rantasaunat suorastaan häpeävät olemassaoloaan keskellä uusia 3- ja 4-kerroksisia mustia ja valkoisia laatikoita, joissa on 4 metriä korkeita lasipintoja. Käväiskää vaikka Papinsaaren Kuusiston rannoilla. Ei mitään makua. Vertailla voisi vaikka Tukholman saariston rakennuksiin. Ero on kuin yöllä ja päivällä.

Rakennusvalvonnalla ei liene minkäänlaista kontrollia estetiikasta.

Kari Mäntynen