Varsinais-Suomen työttömyysaste on saatu nyt alle 10 prosentin, mikä on hieno asia. Ja mikä parasta, työttömien määrä on vähentynyt maakunnassa vuoden takaisesta lähes 5 000 henkilöllä (-18 %). Tästä huolimatta tuskin kukaan on jäänyt paitsi sitä viestiä, että työelämä huutaa uusia osaajia. Varsinkin sosiaali- ja terveysalan sekä teknologiateollisuuden tarpeet ovat olleet viime aikoina esillä.

Lokakuun alussa vietettävä oppisopimusviikko tulee taas tarpeeseen. Se on hyvä mahdollisuus lisätä osaajia työelämään. Oppisopimuksen mahdollisuuksia on vielä paljon käyttämättä.

Työttömänä olevien kouluttaminen alan uudeksi osaajaksi tai alan vaihdosta unelmoivien mahdollisuuksien toteutuminen on oppisopimuksella entistä lähempänä. Myös työssä jo olevien henkilöiden osaamisen lisääminen on helppoa oppisopimuksella.

Uskaltaisin väittää, että aika moni tunnistaa jo oppisopimuksen, mutta kuinka moni mahtaa tuntea sen kaikki mahdollisuudet? Nykyisellä muodollaan oppisopimus on lähes mahdollisuuksien sampo. Se on hyvä mahdollisuus niin uuteen työhön hakeutuvalle, työtä etsivälle kuin työnantajallekin.

Oppisopimus tarkoittaa sitä, että työsuhteessa oleva henkilö voi työssään työtä tekemällä, ja siinä samalla opiskelemalla, hankkia itselleen työssä tarvittavaa osaamista ja ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. Työsuhde voi olla jo voimassa, kun oppisopimus solmitaan tai oppisopimus voi olla niin sanottu rekrytoiva vaihtoehto, jolloin työsopimus syntyy samalla kun oppisopimuksestakin sovitaan.

Oppisopimus sopii siis niin uuden, kuin jo työssä olevankin osaamisen kehittämiseen. Ja mikä parasta opiskelu tapahtuu työn ohella työtä tekemällä, jolloin opiskelija saa työstään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Eikä tässä vielä kaikki. Oppisopimusopiskelija on oikeutettu saamaan lähiopetuspäiviltä taloudellista tukea huoltajakorotuksineen. Eikä työnantajakaan jää ilman taloudellista tukea, työnantajalle voidaan maksaa myös koulutuskorvausta opiskelijan ohjaamisesta. Ja niissä tapauksissa, joissa kyseessä on työttömän palkkaaminen esimerkiksi määräaikaiseen työsuhteeseen, työnantaja on oikeutettu hakemaan myös palkkatukea.

Meillä Turun AKK:ssa oppisopimuksen voi aloittaa milloin tahansa. Riittää, että ottaa yhteyttä Turun AKK:n oppisopimustoimistoon, ja hommat alkavat sen jälkeen rullata luonnikkaasti.

Sähköinen asiointi ja sähköiset allekirjoitukset ovat saaneet hyvää palautetta työelämältä ja opiskelijoilta. Kysy lisää helposta oppisopimuksesta!

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Tästä syystä oppisopimuksen edellytyksenä on, että työtehtävät vastaavat tavoiteltavan tutkinnon tai tutkinnon osan vaatimuksia, ja että työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja.

Työaikaa pitää olla keskimäärin 25 tuntia viikossa, jotta oppisopimuksen edellytykset täyttyvät. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa lähi- tai verkko-opinnoilla.

Monesti oppisopimuksesta puhuttaessa unohtuu se, että myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella itselleen lisäosaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä työskentelee omassa yrityksessä ja osallistuu lähi- tai verkko-opintoihin kuten muutkin.

Oppisopimus taipuu muutaman viikon lyhyestä sopimuksesta ja vain yhden tutkinnon osan suorittamisesta koko tutkinnon suorittamiseen. Näin tarjonta pystyy vastaamaan työelämän tarpeisiin hyvinkin joustavasti.

Ja kun tähän vielä lisätään se, että tarpeen mukaan voidaan myös valita tutkinnon osia eri tutkinnoista, niin kyllä tätä kelpaa esitellä.

Tällä tavalla eräskin varsinaissuomalainen automyyjä voi opiskella oppisopimuksella yhden tutkinnon osan myyjän ammatissa tarvittavaa osaamista liiketoiminnan ammattitutkinnosta ja toisen tutkinnon osan auton lisävarusteosaamisesta autoalan perustutkinnosta ja vielä lisäksi asiakassuhteiden hoidosta lisää oppiakseen tutkinnon osan lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. Kaikki yhdellä ja samalla oppisopimuksella.

Me oppilaitoksena huolehdimme työelämän ja työpaikkaohjaajan perehdyttämisestä ja meidän opettajamme kulkevat koko prosessin ajan niin työelämän kuin opiskelijankin tukena.

Helppo oppisopimus on yhden klikkauksen tai puhelinsoiton päässä.

Osku Laukkanen

pedagoginen rehtori

Turun AKK