Perjantain 1.10. Ilta-Sanomissa oli pitkä kirjoitus Sanna Marinin ja Krista Kiurun välirikosta siinä asiassa, miten maata pitäisi vapauttaa koronakurimuksesta. Tässä kysymyksessä ei vielä ole oikeaa vastausta, kumpi on oikeassa.

On tiedossa, että molemmat ovat olleet erittäin varovaisia näissä "korona-avauksissa", ja se on ollut maallemme siunaus jopa kaikkien europpalaisten maiden joukossa. Mitä siitä varovaisuudesta seuraa jatkossa, sen näyttää vasta tuleva aika.

Se on kuitenkin kaikkien tiedossa, että suuri vastuu tästä lankeaa Kirsta Kiurun harteille. Hän on loppuun saakka ajanut varovaista linjaa ja se on myöskin tuottanut hedelmää koronasairauksien osalta.

Mihin se kääntyy nyt, ei vielä ole aavistusta. Eli tässä on riskinsä ja sen ymmärtää, että myöskin niitä on otettava. Ottiko Sanna Marin tässä suuremman riskin puoltaessaan rajoitusten poistamista koronan osalta, sen näyttää meille vasta aika.

Joka tapauksessa Krista Kiurun varovaisuuden ymmärtää, sillä hän on hallituksessa ollut eniten "tulilinjalla" koronasta kättä väännettäessä. Aika näyttää, kumpi tässä "leikissä" oli enemmän oikeassa, mutta kumpikaan tuskin on täysin väärässäkään?

Rauno Jokiniemi

merikapteeni

Noormarkku