Opetusalan henkilöstön jaksaminen tai oikeastaan sen merkittävä väheneminen on noussut eri medioissa esiin sen jälkeen, kun OAJ oli tuloksensa julkaissut. Opettajien Ammattijärjestön mukaan kyselyyn vastanneista lähes puolet oli harkinnut ammatin vaihtamista.

Myös sosiaali- ja terveysalalla on julkaistu samanlaisia tuloksia. Tilanne siellä henkilöstön saatavuuden osalta on huomattavasti vaikeampi kuin opetussektorilla. En halua, että saatavuusongelma ulottuu myös opetusalalle.

En tiedä, millaisia lukuja Turun seudulla tai Turussa on kyselyssä kerätty. Turun kaupunki on kahden vuoden välein järjestänyt työhyvinvointikyselyitä, joissa opetussektori on puutteistaan huolimatta ollut kaupungissa hyvinvoinnin kärkipäässä. Pelottavaa on, jos tilanne on muuttunut radikaalisti.

Korona-aika on ilmeisen varmasti vaikuttanut tilanteeseen jo saadun palautteenkin perusteella. Toisaalta nyt ollaan kuitenkin menossa kohti parempaa ja pian koittavan syysloman jälkeen vapauksia on yhä enemmän. Pelko omasta tai läheisten sairastumisesta tai oppilaiden opintojen etenemisestä on ollut huolta lisäävää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turussa on lisäksi sisäilmaongelmien vuoksi jouduttu siirtymään erilaisiin väistötilaratkaisuihin parin viime vuoden aikana poikkeuksellisen runsaasti. Sisäilmahaasteet ja muutot ovat lisäksi sattuneet korona-aikaan ja lisänneet osaltaan kuormittuneisuutta.

Näiden lisäksi on toki muitakin syitä, jotka ovat olleet esillä jo pidemmän aikaa. Opettajien tehtäväkuvan osalta opettamisen rooli on vähentynyt ja kaikenlainen muu työ, johon koulutusta ei ole saatu, on lisääntynyt. On paperia, wilmaa, palaveria ja muuta sellaista. Myös oppituntitilanteissa opettaja joutuu koko ajan kilpailemaan huomiosta oppilaiden älypuhelinten kanssa.

Tilanne on kuitenkin ratkaistavissa työnantajien, yksittäisten työntekijöiden, ammattijärjestöjen ja lainsäätäjien yhteistyöllä.

Uuden teknologian aikakaudella opettamiseen on tullut monenlaisia uusia mahdollisuuksia, mutta myös melkoisia haasteita. Koulun toiminta on aivan uuden tilanteen edessä, koska kaikki oikea ja vääräkin tieto ovat saatavilla omasta puhelimesta ja opettajan tehtävä on opettaa erottamaan oikea väärästä.

Koulutuksen merkitys maahanmuuttajataustaisten kotouttamisessa on ymmärretty hyvin, mutta kuormitusta lisää ilman muuta myös se, että varsinkin vieraskieliset oppilaat tarvitsevat monenlaista tukea ja apua, vaikka enin osa heistäkin suhtautuu koulunkäyntiin myönteisesti. Turussa joka kuudes peruskoululainen on maahanmuuttajataustainen.

Tilanne on kuitenkin ratkaistavissa työnantajien, yksittäisten työntekijöiden, ammattijärjestöjen ja lainsäätäjien yhteistyöllä.

Ainakin Turussa taloudelliset resurssit ovat olleet kohdillaan, koska valtiokin on tukenut toimintaamme korona-aikana kymmenellä ylimääräisellä miljoonalla tilanteessa, jossa kaupungin oman perusrahoituksenkin taso on ollut hyvällä tasolla.

Timo Jalonen

kasvatus- ja opetusjohtaja

Turku