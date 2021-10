Irja Röntynen kirjoitti (TS 10.9.) "Tabletti tekee hyvää aivoille" vastaten näin "mummolle" (TS 10.8.) kirjoitukseen. Hän kehotti hankkimaan nettitabletin Yle.fi:n ohjelmia varten, koska "mummona sinulla on varmaan nuorisoa, joka voi opettaa sitä käyttämään".

Ei tabletin hankkiminen eli ostaminen ole nuorisosta riippuvaista – ainakaan kaikille, osalla "tablettirahat" kuluvat lääkärin määräämien tablettien nielemiseen, osalla on fyysisiä vaivoja käsissä ja sormissa ja osa joutuisi vaikka hankkimaan uudet silmälasit pelkästään tabletin seuraamista varten.

Minun ei auta kuin uskoa, että myös lukeminen tekee hyvää aivoille – ainakin mielelle. Raisiossa on ollut jo vuosikausia meille vammaisille ilmainen kirjakassipalvelu. Pelkällä puhelinsoitolla on saanut yhteyden kirjaston "kirjavastaavaan", on voinut esittää toiveensa ja sopia, milloin kassi tuodaan ja samalla viedään luetut kirjat pois.

Turun Sanomien kulttuurisivujen kirjasuosituksista olen löytänyt mielestäni lähinnä faktapohjaista luettavaa itselleni. On nautinto siirtyä "muihin maailmoihin" kirjojen avulla edes tunniksi tai pariksi kerrallaan.

Kaisa-mummo Leino

84 v

Raisio