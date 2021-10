Käsillä on ollut kaksi ”huikeaa mahdollisuutta”, lainatakseni tunnettua ja arvostettua arkkitehtiä. Käyntini Kakolan alueella selvitti, mikä oli se ensimmäinen, joka menetettiin. Paikka on hienosti toteutettu, mutta koko ajan oli mielessä, että tämä on torso, jotain puuttuu. Siis piste iin päältä. Sehän oli se Purjeeksi nimetty hieno arkkitehtoninen luomus, jonka rakentamisen kaupunki eväsi. Miksi?

Kakola Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Olli Ojala sanoi aikanaan Turkulaisen lehtihaastattelussa: ”Purje olisi ainutlaatuinen turistinähtävyys. Tornin rakentaminen on Kakolan alueen muiden palvelujen kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kakolan palvelut rakentuvat pala palalta, mutta torni on ykkösasia.” Ikävä kyllä hän joutui myöhemmin toteamaan, että ”Turku menetti ilmaisen nähtävyyden turisteille ja kaupunkilaisille. Me olisimme rakentaneet ja maksaneet sen”.

Näkötorni olisi mahtavalla paikalla ollut investointina tulonlähde koko alueelle. Miksi se ei kelvannut kaupungille ja vain kuluja aiheuttavat kelpaavat?

Toinen huikea mahdollisuus on nyt käsillä. Kyse on konserttitalosta. Pitääkö sekin mahdollisuus heittää romukoppaan ja tehdä jokimaisemastakin torso?

On ymmärrettävää, että muusikot haluavat itselleen mahdollisimman pikaisesti kelvollisen työympäristön. Täytyy muistaa, että konserttitaloa ei rakenneta pelkästään soittajille, vaan ensisijaisesti maksavalle yleisölle, jolle voidaan tarjota kokonaisvaltainen elämys.

Kokonaiskustannuksia arvioitaessa pitäisi aina ottaa huomioon myös investoinnin tulopuoli ja myöhemmät käyttökustannukset, eikä vain sitä, mitä pelkkä rakennus maksaa. Todennäköisesti se, että on tarjolla hieno kokonaiselämys ympäristöineen myös tuottaa enemmän runsaamman kävijämäärän myötä. Tällaisia laskelmia ei ole näkynyt missään.

Esimerkkinä Hämähäkkitontin toimivuudesta on muun muassa palkitun arkkitehti Pekka Helinin suunnitelma, jonka hänen toimistonsa on luvannut päivittää tarvittaessa omaan piikkiinsä. Helinin mukaan Turun hanke nousisi Suomessa ”kirkkaasti kärkeen”.

Painavat sanat. Maksajien eli veronmaksajien olisi hyvä tietää suunnitelmasta enemmän. Perustelut suunnitelmassa konserttisalin sijoittamiseksi kallion sisään ovat hyviä, joista mainittakoon muun muassa arkkitehtoninen elämys, akustiikka, stabiili ilmasto ja energian säästö. Mikä on arkkitehdille mahdollisuus, niin se on virkamiehelle uhka.

Myös nuori arkkitehti Reetta Kalli on päätynyt Hämähäkkitonttiin. Se oli hänen diplomityönsä ja on julkaistu Turun Sanomissa 17.12.2020. Tässä lainaus TS:n kirjoituksesta: ”Työssään hän tutki myös muita tonttivaihtoehtoja, mutta päätyi lopulta Hämähäkki-tonttiin. – Vaikka tiesin jo työni puolivälissä, että Turku oli valinnut konserttitalon paikaksi Itsenäisyydenaukion. Kalli uskoo silti Hämähäkkitontin mahdollisuuksiin.”

Miksi tätä valmista suunnitelmaa ei ole otettu yhdeksi vaihtoehdoksi?

Kiitokset myös Jarmo Virmavirralle hyvästä kirjoituksesta (TS 24.9.2021), jossa muistutetaan Kansallisen kaupunkipuiston olemassaolosta. Maisemallinen kokonaisuus on tärkeää. Jossain vaiheessa Hämähäkkitontille täytyy joka tapauksessa tehdä jotain maiseman siistimiseksi. Miksi sitä ei tehdä nyt ja hyödynnetä huikeaa mahdollisuutta ja anneta ennakkoluulottoman arkkitehtonisen luovuuden kukkia?

Matti Haanperä