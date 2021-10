Yhteiskunnan uudistaminen on vaikeaa. Suomalaiselle luovuudelle on vierasta, että yhdessä pohditaan, miksi uusi idea voisi olla mahdollinen ja millä tavoin voisimme yhdessä sitä jalostaa. Sen sijaan pyritään kilvan osoittamaan, miksi uusi ajatus on mahdoton.

Suomi on toisiaan kohtaamattomien monologien maa.

Ennen hallinnon muutoksia on tehtävä kattava aluevaikutusten arviointi. Jos esimerkiksi poliisihallinnon tai työvoimahallinnon "rakenteellista kehittämistä" olisi arvioitu paikallisuuden näkökulmasta, olisi todennäköisesti vältetty nykyiset vaikeudet, jotka ovat aiheutuneet palvelujen etääntymisestä maantieteellisesti liian kauaksi kansalaisista.

Erityisen tähdellisiä kansalaisten katsannosta ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevat järjestelyt. Lopputuloksena eivät saa olla kansalaisten arjesta etäällä olevat suuryksiköt, joiden kanssa asiointi edellyttää loppumatonta puhelinpolkkaa ja nettinäpräämistä.

Jos Suomen halutaan olevan kansalaisille edellytyksiä luova valtio, on rikkumattomana periaatteena oltava läheisyyden ekonomia. Läheisyys viittaa tässä yhteydessä maantieteen ohella kansalaislähtöisyyteen ja asioinnin helppouteen.

Media päästää esimerkiksi ministerit ja muut yhteiskunnan edeskäyvät turhan helpolla. Kansakunnan kaapin päällä olevat voivat rauhassa esittää mitäänsanomattomuuksia, koska ne kuitenkin jalostetaan uutisoinnissa suuriksi näkemyksiksi.

Vallitseva tiedotuslogiikka salpaa korkeiden päättäjien tarpeen kunnon henkiseen kilvoitteluun: latteuksien latelemisella ja vanhojen ajatusten kierrättämisellä saa otsikoita ja pääsee pääkirjoituksiin. Koskaan ei uutiseksi nouse, ettei ministerillä taaskaan ollut mitään tähdellistä sanottavaa.

Vaikka sanojan yhteiskunnallinen asema on merkittävä, ei hänen sanomansa välttämättä sitä ole. Kun sanojasta on tullut sanomaa tärkeämpi, jäävät monet tärkeät asiat pimentoon.

Yhteiskuntaa tulee kehittää alhaalta ylöspäin. Perinteiseen ajatteluun pohjaava "kaikkialla samalla tavoin" kohtelee erilaisissa maantieteellisissä ympäristöissä eläviä kansalaisia epäoikeudenmukaisesti eikä yhdenvertaisuus toteudu.

Tavoitteiden ja kriteereiden tulee luonnollisesti olla samoja kaikkialla. Ehkä on kuitenkin hyväksyttävä, että kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu saavutetaan maantieteellisiin olosuhteisiin sovitetuilla ratkaisuilla. Pulmana kuitenkin on, että perustuslaki, perustuslakiasiantuntijat ja omissa maailmoissaan liitelevät eri sortin asiantuntijat eivät tunnista kansalaisten maantiedettä.

Päätöksenteon kaikilla tasoilla on syytä unohtaa pakonomainen tarve tehdä etukäteen pikkutarkkoja numeerisia laskelmia toimenpiteiden vaikutuksista. Nykykäytäntö salpaa yhteiskunnallisen mielikuvituksen. Tämä ilmenee esimerkiksi kulloisenkin hallituksen työllisyystoimenpiteisiin liittyvissä laskuharjoituksissa, joissa toiveiden täyttämät numerot korvaavat vakavasti otettavat sisällölliset pohdinnat ja niistä kumpuavat uudet toimenpideideat.

Yhteiskunta ei ole laboratorio, vaan monien vaikutusyhteyksien vyyhti, jossa yksittäisen toimenpiteen tarkkaa vaikutusta on mahdoton ennalta osoittaa. Siinä tulevat yhteiskuntatieteen rajat vastaan. Tämä on uskallettava kertoa poliitikoille riittävän selkokielisesti.

Vaikutusten ennakointiin liittyvien numeroleikkien sijaan tarvitaan tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua. Ilman hyvin suunniteltuja seurantatutkimuksia yhteiskunnallisia uudistuksia on turha käynnistää.

Hannu Katajamäki

Turku