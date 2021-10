Puolentoista vuoden koronakurimus alkaa olla ohi ja paluu kohti normaalia on alkanut, mikä se sitten ikinä onkaan. Ainakin työllisyystilanteessa on palattu aikaan ennen koronaa. Osaavasta työvoimasta on taas huutava pula monilla aloilla. Työvoimapula haittaa jo yritysten kasvua. Tuntuu, kuin mitään pandemiaa ei olisi ollutkaan.

Koulutuksen resursseja tulisi lisätä välittömästi ja kohdentaa ne pahiten työvoimapulasta kärsiville aloille. Pelkkä aloituspaikkojen lisääminen ei riitä, vaan koulutukseen on suunnattava tarpeeksi määrärahoja siten, että voidaan taata riittävän tasokas opetus, joka vastaa työelämän tarpeita.

Koronan mukanaan tuoma etäopetus on omalta osaltaan lisännyt haasteita opetuksen järjestämiselle, ja vaarana onkin, että lähivuosina saamme useamman sukupolven työelämään entistä niukemmilla tiedoilla ja taidoilla.

Tämänhetkiseen osaajapulaan eivät edes välittömästi tehdyt resurssien lisäykset auta, vaan tulokset näkyvät vasta muutaman vuoden päästä. Siksi olisikin mietittävä nopeampia tapoja saada yrityksille osaavaa työvoimaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Oppisopimuksella yrityksen on mahdollista saada nopealla aikataululla helpotusta työvoimapulaan ja samalla oppisopimusopiskelija työllistyy heti. Oppisopimuskoulutusta pitäisikin kehittää, koulutuskuluja tasata ja poistaa yritysten ylimääräiset riskit.

Oppisopimuksella yrityksen on mahdollista saada nopealla aikataululla helpotusta työvoimapulaan ja samalla oppisopimusopiskelija työllistyy heti.

Tällä hetkellä tehdessään oppisopimuksen yritys sitoutuu muutamaksi vuodeksi kouluttamaan työntekijää vastaten palkkakustannuksista. Mikäli käykin niin, ettei kyseinen työntekijä olekaan yrityksen tarpeisiin sopiva tai opiskelija itse ei haluakaan jäädä alalle tai yrityksen palvelukseen, jää panostus turhaksi ja prosessi on pahimmassa tapauksessa aloitettava alusta.

Yhteiskunta voisi osallistua oppisopimusopiskelijan palkkakulujen maksamiseen. Tuki voisi esimerkiksi oppisopimuksen alkuvaiheessa olla 50 prosenttia. Koulutuksen edetessä tuki voisi vähentyä lineaarisesti.

Oppisopimusopiskelijahan on tällä hetkellä yhteiskunnalle edukkaampi kuin tavallinen opiskelija. Hän kuluttaa vähemmän oppilaitosten resursseja, saa palkkaa eikä nosta opintoihin liittyviä tukia sekä maksaa tuloistaan veroja.

Koulutus on tulevaisuuden hyvinvoinnin perusta ja jokainen siihen panostettu euro tulee moninkertaisena takaisin tulevaisuudessa. Emmehän halua joutua nykyisestä osaajapulasta osaamispulaan.

Mika Nikula

varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen Yrittäjät