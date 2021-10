On ihan käsittämätön ajatus, että satamaraide koetetaan säilyttää nykyisessä paikassa. Ainoa oikea paikka satamaraiteelle on Ovakon sillan alta terminaalin lähelle.

Suikkilantien päästä on hoidettava rekkaliikenne satama-alueelle, josta on toiminta melkein lakannut. Satamatoiminnot ovat siellä uudella puolella. Tässä poistuisi monta katujen ylikulkua, jotka haittaavat autoliikennettä – poistuisi kolme valo-ohjattua kadun ylikulkua.

Ovatko viisaat laskeneet, kuinka paljon nykyinen satamaraide tarvitsee maa-alaa? Tätä voi käyttää moneen kaupunkilaisten tarpeeseen ja rakennusalaksi. Mikä on tämän maan arvo?

Raitiotiestä Turkuun: Taru Pätärin ajatus (TS 26.9.), että se "on kallis eikä hyödytä kaikkia", on ihmeellinen. Tuskin mikään kunnan palvelu hyödyttää kaikkia. Palvelu hyödyttää aina vain sitä osaa kuntalaisista, joka ko. palvelua tarvitsee. Eivät Föliä kaikki tarvitse, mutta se on kaikkien käytössä. Oli se kunnan palvelu koulutus, päivähoito tai mikä tahansa, eivät niitäkään kaikki kuntalaiset tarvitse. Sote vie terveydenhuollon, mutta palveluja jää kuntaan riittävästi.

Jouko Lehto