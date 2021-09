Syntyperäisenä turkulaisena olen vuosien varrella seurannut keskustelua Turun hankkeista ja päätöksistä/päättämättömyyksistä, vaikka välillä muualla olen asunutkin. Mahdollisuus vierailla maailman eri kolkissa on antanut minulle perspektiiviä rakennushistorian ja kulttuurin havainnoinnille.

Olen nähnyt, että muutoksia ja kehitystä voidaan luoda vanhaa kunnioittaen. Malliesimerkkinä moni Keski-Euroopan kaupunki. Euroopan kaupungeissa puistot ovat kaupungin oleskelukeitaita, joita vaalitaan, ei hävitetä.

Itsestäänselvyyttä myös on, että ilmastonmuutoksen edetessä puistojen merkitys erityisesti kaupungeissa ja niiden keskustoissa korostuu.

Vuonna 1967 Suomen itsenäisyyden 50-vuotispäivän kunniaksi perustettu Itsenäisyydenaukio kuuluu yhtenä osana Turun kansalliseen kaupunkipuistoon. Kyseessä on Suomen kuudes kaupunkipuisto, jossa kaupunkipuiston idea ja kriteerit – luonto ja kulttuuriperintö – toteutuvat täydellisesti.

Kokonaisuutta on luonnehdittu nimellä ”herkkujen helminauha”. Tämän voi itse kukin todeta jopa paikallaan istuen tietokoneen ääressä Youtuben avulla (Turun kansallinen kaupunkipuisto, sivuilla turku.fi). Kaupunkipuiston ydin on Aurajoki, jossa kokonaisuus kattaa alueet Airistolta Kuralan Kylämäkeen. Tämä helminauha on kulttuurimaisemaa parhaimmillaan.

Turkulaisille ja varsinaissuomalaisille veteraaneille ja veteraanipolven tekemää työtä kunnioittaville Itsenäisyydenaukio on merkityksellinen. Siellä sijaitsee suuresti kunnioitetun jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistomerkki, jonka seuraksi sopisi varsin hyvin näkyvälle paikalle myös Antti Louhiston Itsenäisyyden kivi.

Puisto on toiminut myös Itsenäisyyspäivän paraatin vastaanottopaikkana, joksi se varsin hyvin sopiikin. Puiston säilyttämiseen puistona ovat vedonneet Turun Sotaveteraanipiiri sekä sen 26 alueella olevaa yhdistystä. Yleinen mielipide vastustaa Itsenäisyydenaukiota rakennuspaikkana.

Näinkö Turun päättäjät kunnioittavat veteraanipolven perinnettä? Tämänkö päätöksen haluamme siirtää jälkipolvillemme?

Kaupunginteatteria korjattaessa huomioitiin pienelle näyttämölle meno. Suunniteltiin ja rakennettiin lasinen erkkeri, josta on näköala Itsenäisyydenaukiolle ja jokimaisemaan. Ajatuksena esteettisyys, avaruus ja valoisuus. Onko tämäkin (turkulaiseen tapaan) tuhottava?

Vanhasta lääninhallituksen rakennuksesta on todettava, että se on aikansa tuote. Ehkä ei esteettisesti kaunein mutta ”istuu” kuitenkin kokonaisuuteen. Aitiopaikka-ravintolasta ja auditoriosta aukeaa upea näkymä jokirantaan ja puistoon. Moniko turkulainen paikasta tietää, en osaa sanoa, mutta informaatiota tiloista ja vuokrauksesta voisi lisätä huomattavasti.

Puisto itsessään on vain 4 000 neliömetrin kokoinen. Vertailuna musiikki-, ooppera- ja teatteritaloista maailmalla: Liepajan Great Amberin tontin koko 14,126 neliömetriä, Die Elbphilharmonie Konzerten Berliinissä 120 000 neliömetriä.

Upeita rakennuksia ovat myös Harpa Reykjavikissa ja Sydneyn oopperatalo, unohtamatta Oulun kaupunginteatteria, jotka ovat kaikki ”veden” äärellä. Sydneyn rakentaminen aloitettiin 1959 ja käyttöönotto tapahtui 1973. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan.

Pitääkö liian pienelle ja tarkoitukseen sopimattomalle tontille rakentaa jo alkuaan teknisestikin paljon tilaa vaativa, liian pieni rakennus, puhumattakaan jo valmiiksi puutteellisista kulkuyhteyksistä ja pysäköintitiloista?

Lukuisista kirjoituksista musiikkitalon paikan suhteen ovat huomiotani herättäneet kommentit, joissa musiikkitaloon pitää päästä kävellen. Jo pelkästään kaupunginteatterin katsojakunnasta suuri osa tulee ulkopaikkakunnilta. Näin tapahtuu myös musiikkitalon kohdalla. Kulttuuririennot eivät ole kaupunkilaisten yksinoikeus. Haja-asutusalueilta ei kävellä, eikä bussiyhteyksillä kulttuuririentoihin juurikaan lähdetä. Silloin korostuu parkkipaikkojen sijainti riittävän lähellä tapahtumapaikkaa.

Omaksi suosikikseni paikan suhteen nousee Linnanniemi, ehkäpä juuri aiemmin vertaamiini musiikki- ja teatteritaloihin peilaten. Fasiliteetit tilan ja kulun toimivuuden suhteen olisivat silloin kaikilta osiltaan erinomaiset. Ratapihan ja elämyskeskuksen alueella on myös hyvät puolensa. Tilaa on riittävästi kummassakin paikassa niin rakennukselle itselleen kuin pysäköintiin, Itsenäisyydenaukion ympäristössä sitä ei ole.

Musiikkitalon suhteen mietityttää, onko Turussa ”jollekin” taas luvattu ”jotain” vastineeksi ”jostakin”?

Siispä, olisiko aika ihan oikeasti ottaa se kuuluisa maalaisjärki käyttöön ja harkita asiaa monipuolisesti. Ottaa aikalisä. Hosumisesta ei tunnetusti seuraa mitään hyvää.

Tuija Saura