Turussa Tyksin mäkeen on jo useamman vuoden ajan rakennettu uutta T3-sairaalaa, joka kantaa nimeä Majakkasairaala. Tulevaisuuden suunnitelmissa on vielä useita muita rakennuksia samaan mäkeen ihmisten määrän ja hoitojen tarpeen lisääntyessä.

Valmistuessaan uudet sairaalat, niin kuin nyt Majakkasairaala, sisältävät uusinta teknologiaa monella eri tekniikan alalla. Näistä esimerkkinä uusimmat, miljoonia maksavat kuvauslaitteet, valaistuksenohjausjärjestelmät, rakennusautomaation kaikenlaiset varmennusjärjestelmät jne., tässä vain muutamia mainitakseni.

Valitettavasti uusimmatkaan järjestelmät eivät ole ikuisia eivätkä kestä suunnitellun elinkaarensa loppuun asti ilman oikeanlaista huolto-ohjelmaa. Uuden sairaalan kustannukset eivät siis lopu siihen, kun sen valmistuttua viimeinen maksuposti saadaan kuitattua urakoitsijalle – ei – jo viimeisen maksupostin kuittauksen jälkeen alkavat pyörimään ennalta suunnitellut huolto-ohjelmat eri sairaalajärjestelmien ylläpitämiseksi.

Sairaala sisältää esimerkiksi paljon sellaisia varajärjestelmiä, joita ei normaalirakennuksissa tarvita. Sähkön tuottoon poikkeustilanteessa tarkoitettuja varavoimadieselkoneita koekäytetään, sähkökatkoksen aikaisten kriittisten laitteiden sähkönsyöttöjä turvaamaan tarkoitettuja UPS-laitteita tarkastetaan ja uusitaan tietyin määräajoin, helikopterikentän valaisimia vaihdetaan, hoitajakutsujärjestelmiä päivitetään jne.

Useimpia kaikista sairaalassa olevista järjestelmistä ”talon” sisäinen huoltoverkosto ja oma vakituinen henkilökunta pystyy huoltamaan, osa järjestelmistä vaatii pitkäaikaisten huoltokumppanuussopimusten tekemistä laitteiden ja järjestelmien toimittajien kanssa, toiset järjestelmät vaativat vuosien pituisia ja toiset kymmenien vuosien pituisia huoltosopimuksia.

Näissä on se huono puoli, että sekä oman henkilökunnan ylläpitäminen että ulkopuolisten toimijoiden käyttäminen maksaa, mutta se on silti pakollista. Mitä enemmän rakennuksia, sitä enemmän tarvitsee latoa euroja pöytään ja mitä enemmän sairaita, sitä enemmän rakennuksia tarvitaan.

Mutta jos asian vähän yksinkertaistaa, niin eikö kuitenkin kannata kohdistaa resursseja sairaalarakennusten rakentamiseen ja ylläpitämiseen? Tässä on nimittäin sellainen sulkeutuva ympyrä, että mitä paremmat sairaanhoito-olosuhteet ja -palvelut meillä on, sitä vähemmän meillä on sairaita ja sitä enemmän veronmaksajia, joilla tuotamme sairaanhoitopalvelut.

Yksi plus yksi tarkoittaa siis tässä tapauksessa tätä: Jos sijoitamme sairaanhoitoon, lopputuloksena on terveitä ihmisiä. Nämä taas pystyvät käymään töissä ja rahoittamaan verojen kautta entistä paremmat sairaanhoitopalvelut.

Ennen kuin itse siirryin aikanaan Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin palvelukseen, ajattelin näin: Tällä hetkellä työskentelen sellaisen yrityksen palveluksessa, joka tuottaa palveluja niille, jotka sen yrityksen palveluja haluavat. Pian siirryn työskentelemään sellaisen työnantajan palkkalistoille, joka tuottaa palveluja kaikille riippumatta siitä, haluavatko he sitä vai eivät. Onhan nimittäin hyvin todennäköistä, että me kaikki tarvitsemme sairaanhoitopalveluja ennemmin tai myöhemmin!

Nyt, kun olen (pian) siirtynyt takaisin yksityiselle puolelle ja nähnyt kuinka paljon resursseja sairaalarakennusten ylläpitäminen vaatii, on minun helpompi huudella vierestä sanoen: Vaikka sairaanhoitopiiri suunnitteleekin tällä hetkellä leikkauksia menoihin (TS 23.9.), tarvitsee nykyisen henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden edelleen vaihtaa rikkoutuneet valaisimet, huoltaa akut, päivittää kuvantamiskoneita ja -tiloja, koekäyttää generaattoreita jne., joten älkää ainakaan kauheasti leikatko tekniikasta, jos haluatte sairaanhoitopalvelujen olosuhteiden säilyvän stabiilina!

Eipä kai se ollut tarkoituskaan, mutta tämä kuitenkin muistutuksena tekniikan henkilöstön tarpeellisuudesta.

Huollon tarpeen ymmärtämiseksi vielä muistutukseksi, että pelkästään uuden Majakkasairaalan tekniikan henkilöstön koulutus kestää useita viikkoja ja hoitojen lähtiessä kunnolla pyörimään tulee uuden Majakkasairaalan vastaanotoilla käymään vuosittain lähes 90 000 potilasta ja osastoilla alkamaan noin 10 000 hoitojaksoa. Näiden käyntien yhteydessä tehdään noin 9 000 leikkaussalitoimenpidettä ja syntyy lähes 4 000 lasta. Melkoinen määrä toimintaa.

Jos siis vuosittain uuden sairaalan ovista lappaa sisään ja ulos 90 000 potilasta, niin se porukka jättää sinne tavalla tai toisella jonkinlaisen jäljen huoltohenkilöstöä varten.

Valtteri Peltola

kone- ja tuotantotekniikan insinööri

Aura