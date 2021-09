Yllättyneenä ja jopa hieman surullisena luin perjantain 24.9. Turun Sanomista Naantalissa tehtyä päätöstä aloittaa neuvottelut Aurinkosäätiön toiminnan siirtämisestä kaupungin alaisuuteen.

Toimin Naantalissa kaupunginvaltuutettuna 2005–2015, ja jo tuolloin huomasin, kuinka hyvin Aurinkosäätiön palvelutaloa johdettiin ja asia vain kirkastui oman isoisäni viettäessä talossa viimeiset vuotensa. Toiminta on kaupungin (maksajan) näkökulmasta kustannustehokasta siltikään palvelun laadusta tinkimättä, läheisen näkökulmasta asukkaat kohdataan yksilöinä ja heidän tietää olevan parhaassa mahdollisessa asuinympäristössä.

Jo tuolloin oli keskusteluissa mahdollinen laajennustarve nykyisten tilojen takana sijaitsevan mäen päälle, jonne on kaavamuutoksella helposti luotavissa mahdollisuudet erinomaiselle asumiselle, jota jo olemassa oleva toiminta tukee.

Nyt kuitenkin näyttää, että jostain syystä, jota ulkopuolisen on mahdotonta ymmärtää, toimintaa halutaan väkisin heikentää ja hajauttaa. Kaupungin omaa toimintaa väheksymättä, Aurinkosäätiön johto on onnistunut tehtävässään erinomaisesti ja ehkä kaupungilla olisi opittavaa heiltä, eikä toisinpäin. Myöskään perustelut sote-uudistuksella eivät kestä päivänvaloa, sillä mahdollisuuksia toimivaan toteutukseen on, jos niitä halutaan käyttää.

Nykyisen toiminnan laadun riskeeraamisen lisäksi on myös palvelutalon sijainnista saatu aikaiseksi melkoinen sekamelska.

Selvää on, että sijainti kaupungin keskustassa nykyisten Aurinkosäätiön tilojen vieressä ja terveyskeskuksen sekä muiden palvelujen lähellä on ideaali. Toimintojen hajauttaminen Luonnonmaalle ei tuo toiminnallista lisäarvoa, ennemmin päinvastoin. Rymättylän Katavakoti palvelee saaristoa ja toisen keskittymän tulisi olla kaupunkialueella.

Syytä näihin erikoisiin toimiin voi vain spekuloida, mutta toivon viisautta Naantalin päättäjille vielä pohtia asiaa uudemman kerran.

Joka tapauksessa tahdon myös julkisesti kiittää Aurinkosäätiön johtoa ja henkilökuntaa sekä kuntapäättäjän että asukkaan omaisen näkökulmasta siitä erinomaisesta työstä, mitä olette Naantalissa tehneet. Toivon teille erinomaista jatkoa ja toivottavasti häiriötöntä jatkuvuutta hyvälle työllenne.

Matti Rantanen

Naantali/Bryssel

Kokoomuksen valtuutettu 2005–2015