Olen pulassa. Turun kaupunkipyörät, föllärit, kerätään pois katukuvasta syyskuun lopussa.

Ajan föllärillä päivittäin aamuisin Puutorilta Kupittaalle ja iltapäivällä takaisin. Mielestäni polkupyörä on tuolla matkalla sujuvampi vaihtoyhteys kuin Linnankadulle kaartavat linja-autot, joihin voisin vaihtaa jo matkan aiemmassa vaiheessa ja päästä näin työmatkani yhden suunnan kahdella vaihdolla ja siis kolmella eri linja-autolla.

Kun Turun pohjoisimmista kolkista saapuva linja-auto jättää minut Puutorille, saattaa edessä olla vartin odotus ennen kuin seuraava Hämeenkadun suuntaan ajava linja-auto on paikalla. Tuossa ajassa olen föllärillä jo perillä.

On totta, että matkanteko on kärsinyt järjestelmän teknisistä ongelmista, joita nykyinen palveluntarjoaja ei ole saanut täysin korjattua. Nyt palveluntarjoajaa ollaan vaihtamassa. Pelkään, että kevät on pitkällä ennen kuin uusi sopimus on tehty ja pääsen taas polkaisemaan osan työmatkastani.

Toivon, pyydän ja vaadin mahdollisimman lyhyttä taukoa palveluun. Pahin pelkoni on, ettei uutta järjestelmää saada käyttöön edes ensi kesäksi.

Mia Salminen

Paattinen