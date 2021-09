Kämmeneen tuijottelijoita on varmasti tupsahtanut sinunkin eteesi kadulla. Heitä kulkee rinnallasi kaikilla kulkuvälineillä. Kävelijöitä on enemmistö, sillä eihän kävely ole vaarallista.

Puhelinta katsova raskasliikenne aiheuttaa järisyttävää kauhua ja vastenmielisyyttä, mutta yhtä kohtalokas voi olla mopoauto tai potkulauta.

He kuluttavat kadulla ja netissä kaistaa ihan niin kuin olisi kyse samasta asiasta. Aina voi ostaa lisää kivoja juttuja, peliaikaa ja kiinnostavia sisältöjä.

Sinä ja minä, me molemmat tarvitsemme monin tavoin älylaitteita. Ne ovat ihan älyttömän käteviä. Pitää selata uutisvirta ja some, tarkistaa osoite ja ajankohta. On monia tärkeitä asioita, jotka eivät voi odottaa. Matka-aika on tyhjiötä todella tärkeässä ja kiireisessä elämässämme, joten se pitää käyttää hyvin.

Julkisten kyydissä se on tietenkin ihan ok. Kun siirrymme kyytiläisistä kuskiksi, silmien pitää irrota puhelimesta. Ihan oikeasti, kävellessäkin olet kuski. Kuljetat omaa elämääsi tarjottimella.

Vahinko ei huutele tulostaan etukäteen. Vapaa tienkäyttö perustuu siihen, että sinäkin seuraat kaikkien kulkijoiden turvallisuutta. Eli tutkaat jatkuvasti tietä, tienviertä ja koko maisemaa esiin loikkaavien trollien varalta.

Ei ole väliä, kenen vika kolari oli, jos vahinko on jo tapahtunut. Tärkeintä on estää onnettomuudet etukäteen.

Puhelimesta on tullut ihmisen lisäosa, joka vie ajatukset toiseen ulottuvuuteen, mutta jättää kropan ajelehtimaan.

Mitä ihmiskunta aikoo tehdä asialle? Ihmiskunta katsoo ruutua, joten se ei ehdi miettiä juuri nyt.

Mihin oikeasti olemme jyristelemässä, sinkoamassa, mutkittelemassa ja pööpöilemässä? Annammeko passiivisina tilanteen vain jatkua, kun on niin kiire skrollata eteenpäin?

Puhelimesta on tullut ihmisen lisäosa, joka vie ajatukset toiseen ulottuvuuteen, mutta jättää kropan ajelehtimaan. Annamme sille aivomme ikään kuin se vastineeksi pitäisi huolta meistä. Puhelinta ei kuitenkaan kiinnosta tippaakaan, vaikka sinulle sattuisi jotain sillä välin, kun hipellät sitä.

Puhelinta selatessa emme muista sitäkään, että vastaantulijakin on ihminen, haavoittuva ja puhelin mukanaan kulkeva mokaaja.

Ja jos on ihan pakko tsekata se yksi juttu tien päällä, muistuuko ikinä mieleen, että haudasta ei enää päivitetä somea ja tehollakin jää helposti kaikesta vähän ulkopuolelle. Sillä vaikka teknologia kehittyy, me pysymme ihmisinä, korvaamattomina. Ja se kannattaa ottaa huomioon.

Omasta kokemuksesta tiedän, miten helppoa on luvata, mutta vaikeampi toteuttaa. Varmin tapa irrottautua älylaitteen lumosta on nakata se repun pohjalle tai takapenkille. Kun liikut, et katso puhelinta. Joudut pysähtymään tarkistaaksesi viestin ja reitin, ja se on ihan oikein. Kaksi minuuttia myöhässä ei haittaa oikeasti ketään.

Maija Karvonen