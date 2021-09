Osaajista ja tekijöistä on noususuhdanteessa nyt erityisesti Varsinais-Suomessa pulaa. Sosiaali- ja terveysalalla on pysyvä pula.

On hyvä, että talousarvioesityksessä on työtä tekevien opiskelijoiden tulorajojen korotus ja yli 60-vuotiaille työtulovähennyksen korotus. Työhön kannustaminen on hyvä asia. Yli 60-vuotiaita kannattaa kannustaa työhön, oli eläkkeellä tai ei.

Vanhuuseläkkeellä työnteko ei vähennä eläkettä mutta kylläkin veroprogression kautta kiristää nyt eläkkeen verotusta ja siten nettoeläke pienenee. Lisäksi isommissa eläkkeissä on ns. raippavero. Yli 60-vuotiaan työtulovähennyksen korotus vähentäisi tuloverotusta lähinnä valtionverotuksessa.

Kaikille ei työ ole mahdollista ja eläkkeellä pitäisi tulla toimeen. Osa haluaa tehdä töitä eläkkeelläkin ainakin osittain. Työ voi vähentää myös Suomessa olevaa eläkeläisköyhyyttä, kun on paljon pieniä eläkkeitä.

Hoitoalalla on ihmisille kertynyt verratonta osaamista, jota nyt tarvittaisiin ja tämä pätee kaikillekin aloille.

Kokemusta kannattaa hyödyntää ja kannustaa silloin, kun on kiinnostusta sitä antaa vielä työelämässäkin.

Olavi Ala-Nissilä

Senior Advisor