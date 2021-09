Kunnat ovat keskeisessä roolissa siinä, miten turvallisia liikenneratkaisuja kunnan katuverkolla toteutetaan. Niin kotikadut kuin koulujen ja palvelutalojen lähikadut ovat usein kunnan hallinnassa. Eli juuri ne alueet, joilla eri-ikäiset kulkevat paljon jalan ja pyöräillen.

Suomessa kuntien kaduista keskimäärin neljäsosassa on 30 km/h nopeusrajoitus. Nopeuksien rauhoittaminen on tehokas turvallisuustoimi alueilla, joissa kävellään ja pyöräillään paljon.

Nopeus vaikuttaa sekä kykyyn ehkäistä onnettomuuksia että mahdollisen onnettomuuden seurauksiin. Onnettomuustilanteessa on sanomattakin selvää, että törmäysnopeus vaikuttaa suoraan esimerkiksi jalankulkijan selviytymismahdollisuuksiin.

Enimmäisnopeuksien laskeminen on kunnalle myös vetovoimatekijä. Useampi kuin kuusi kymmenestä Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta luonnehti 30 km/h nopeusrajoitusta sanalla turvallinen. Se, millaisena liikenne koetaan, vaikuttaa myös liikkumistapavalintoihimme.

Kun tarkastellaan Varsinais-Suomea ja Satakuntaa, tilanne on vaihteleva. Turussa kolmenkympin rajoituksia on sama osuus kuin maassa keskimäärin. Porissa prosentuaalinen osuus on alle 16 ja Raumalla 15, vaikka Porin ja Rauman ydinkeskustat saivat 30 km/h rajoitusalueet paljon Turun keskustaa aikaisemmin. Salossa lähestytään 35 prosenttia, Kaarinassa kolmenkympin katuja on kuusi prosenttia. Tiedot selviävät Digiroad-aineistoon perustuvasta Liikenneturvan selvityksestä.

On toki huomattava, että pelkkä liikennemerkki ei ole ratkaisu kaikkeen. Nopeusrajoitusta on myös noudatettava. Tarvitaan uskottavaa valvontaa, minkä lisäksi liikenneympäristön tulee tukea asetettua rajoitusta.

Jos lasketaan mainituissa kaupungeissa tapahtuneita henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia, Turussa sataa tuhatta asukasta kohden tapahtuu vuosittain 58 onnettomuutta. Porissa lukema on lähes 80. Salossa alle 20, Raumalla 56 ja Kaarinassa hieman yli 20 onnettomuutta.

Liikenneturvan kyselyssä kahdeksan kymmenestä toivoi uudelta kunnanvaltuustolta aktiivista liikenneturvallisuuden edistämistä kotikunnassa.

Haluamme Liikenneturvassa nyt kannustaa tuoreita kuntapäättäjiä keskusteluun liikenteen turvallisuudesta, alhaisemmista ajonopeuksista ja niitä tukevista muista toimista.

Elias Ruutti

yhteyspäällikkö

Liikenneturva Turku