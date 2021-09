Vastaan Jussi Tuimalan kirjoitukseen (TS mielipiteet 23.9.). Hienoa, että olemme samaa mieltä siitä, että koulukiusaaminen on vakava asia. Siitä olemme puhuneet paljon kasvatus- ja opetuslautakunnan jaoston, jossa viime kaudella molemmat olimme jäsenenä, kokouksissa.

Asia nousi julkisuuteen Turun Sanomien suurin otsikoin tehdyn jutun seurauksena (21.9.).

Se, mitä itse suljetussa ryhmässä ja omassa Facebook-päivityksessäni kirjoitin, on haluttu tahallaan tulkita väärin. Se oli omaa pohdintaani näkemästäni, joka huolestutti. Korostan jälleen kerran, etten ole väittänyt missään vaiheessa koulun pihan tapahtumia kiusaamiseksi.

Kommenteistani halutaan unohtaa myös se oleellinen seikka, että koulun pihalla ei ollut paikalla opettajaa. Jos näin olisi ollut, en olisi tapahtumaa jäänyt seuraamaan. Olin siis ainoa aikuinen henkilö, joka näki mitä kaikkea pihalla tapahtui. Sitä eivät siis nähneet lasten vanhemmat eikä opettaja. Sen näkivät kyllä myös lähimmän talon parvekkeilta muutamat minulle asiaa ihmetelleet asukkaat. Opettajan saapuessa useiden minuuttien jälkeen hän vastasi, että kyse on ollut leikistä mutta ehkä vähän harkitsemattomasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Me puhumme paljon aikuisten vastuusta. Me puhumme varhaisen asioihin puuttumisen merkityksestä. Meillä on noussut ikäviä kiusaamistapauksia julkisuuteen. Pahin niistä on Koskelan tapaus, jossa kaveruuteen peitettyä kiusaamista ei kukaan huomannut tai halunnut huomata.

Toistuvasti korostetaan myös, että asioihin pitäisi mieluummin puuttua matalalla kynnyksellä, vaikka turhaan, kuin ei ollenkaan. YK:n lasten oikeuksien mukaan lapsilla on oikeus sekä fyysiseen että psyykkiseen koskemattomuuteen.

Opettajan on kyettävä arvioimaan, noudattavatko lapset vastuullisia sosiaalisia normeja.

Se, että jotkut ovat sekoittaneet tähän minun kohdallani politiikan on käsittämätöntä ja ilmeisen tahallista. Sillä hetkellä olin vain ja ainoastaan yksi huolestunut aikuinen, joka ihmetteli, mitä koulun pihalla tapahtuu. Hauskalta leikiltä se minun silmissäni ei näyttänyt.

Olen itse valmis tulemaan tapaamaan näitä vanhempia, joiden mielen nyt olen niin kovasti pahoittanut, vaikkapa koulun vanhempainiltaan keskustelemaan asiasta ihan kasvotusten. Läheisistä pihapiireistä on tullut vain kiitosta ja kannustusta.

Olen saanut valtavan määrän kiitosta erilaisten viestien muodossa täysin minulle tuntemattomilta ihmisiltä, myös lasten vanhemmilta. En yhtä ainoaa negatiivista puhelua tai viestiä. Olen saanut kuulla monta tarinaa myös oikeista kiusaamistapauksista ja siitä, miten vaikeaa kommunikointi koulujen ja vanhempien välillä joskus näissä tapauksissa on ollut. Minulle on nyt uskallettu kertoa. Näitä viestejä on tullut myös Turun ulkopuolelta.

Yksikään niistä henkilöistä, jotka minut ovat somessa ja TS:n julkaisussa teilanneet kuvottavaksi ja creepy-mummoksi, ei ole uskaltanut olla minuun suoraan yhteydessä. Tämäkö on sitä Tuimalan peräänkuuluttamaa fiksua käytöstä aikuisilta?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Peruskoulussa on opettajien vastuulla tukea lasten turvallista kasvamista, eikä koulun ole tarkoitus toimia säännöttömänä lasten itsensätutkiskeluaihiona.

Eräs tuntematon soittaja kiittäessään minua taisi osuakin asian ytimeen todetessaan, että suurin syy minun mollaamiseeni on se, että satun olemaan perussuomalainen. Perussuomalaiset haluavat kaikille turvallisen koulun, jossa ketään ei kiusata.

Pirjo Lampi

valtuutettu (ps)