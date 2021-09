Kaakelitehtaan mittavan rakennushankkeen lupaprosessit ovat lehtitietojen (TS 19.9.) mukaan edistyneet ilman valituksia ja alueelle alkaa nyt ripeässä tahdissa nousta komeita asuintaloja. Hyvä niin. Selvityksen mukaan edes alueen lepakot eivät ole aiheuttaneet ongelmia. Lupaprosessin etenemistä edesauttoi varmasti osapuolten välinen diili siitä, että kaakelitehtaan rakennushanke irrotettiin Kähärin Puistotien rakennussuunnitelmista.

Ei voi olla niin, että lepakkoselvityksiä kyllä tehdään, mutta samalla unohdetaan lähialueen ihmiset, joilla on ehdoton oikeus oman asuinalueensa kotirauhaan. Kuinkas olikaan nuo lainsäädäntömme peruspilarit kirkkorauha, käräjärauha ja kotirauha!

Kähärin ja Karjalaiskylän alueella asuu suuri määrä perheitä lapsineen, koirineen ja kissoineen, eikä alueen rajalle nouseva 3000 asukkaan asuinalue voi olla vaikuttamatta alueen arkeen. On aivan käsittämätöntä, että voimakkaasti muuttuvan ympäristön aiheuttamien haittojen huomioon ottaminen lykätään käden heilautuksella hamaan tulevaisuuteen, sillä kysymyksessä on nyt omakotialue, jonne järkevän kaupunkisuunnittelun mukaan liikenne ei kuulu. Liikenteelle on luonnollisesti varattava omat väylänsä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Naantalintien ja Satakunnantien välinen poikittaisliikenne on jo nyt aivan liian vilkasta ja häiritsevää. Ruohonpäänkadun läpikulkuliikenne on yhtämittaista, samoin Ylikyläntien ja Itäpellontien läpikulkuliikenne on pahasti asukkaita häiritsevää.

Mikä onkaan tilanne muutaman vuoden kuluttua, kun kaakelitehtaan alueelle alkaa muuttaa uusia asukkaita autoineen?

Ratkaisu liikenneongelmiin on kuitenkin helposti järjestettävissä. Aloitetaan Kähärin Puistotien rakentaminen välittömästi ja ilman valituksia. Se, joka kyseisen tien rakentamisesta vielä haluaa sorvata valituksia, luopukoon omista pyyteistään yhteisen asuinalueemme suuren enemmistön hyväksi. Asummehan kuitenkin kaupungissa, jossa usein tapahtuu suuriakin muutoksia, kuten nyt.

Kirjoitin tammikuussa 2019, että tien rakentaminen on aloitettava samanaikaisesti kaakelitehtaan alueen rakentamisen kanssa. Nyt on se aika. Luulisi tuollaisen tienpätkän suunnittelunkin olevan jo valmis toteutettavaksi. Tielinja on leveä, suora ja esteetön ja meluvallit suureksi kasvaneine puineen ovat jo kauan odottaneet tarkoitustaan.

Osoittaa harkintakyvyn puutetta, kun sanotaan, että tie rakennetaan, mikäli se tulevaisuudessa nähdään välttämättömäksi. Ei tämän alueen tuntumaan koskaan voi tulla mitään vastaavan kokoista ympäristömuutosta, joten kyllä suunnittelijan pitäisi se jo osata ”nähdä”, sillä tie on jo nyt aivan välttämätön. Myös sen voi jo selvästi nähdä, että satama-alueen voimakas rakentaminen tulee lisäämään poikittaisliikennettä tällä alueella.

Alueen asukkaat ja varmasti myös alueen läpi säännöllisesti ajavat autoilijat toivovat varmasti, että uusi suora ja sujuva, riittävän etäällä asumuksista kulkeva liikenneväylä rakennetaan nyt eikä joskus tulevaisuudessa. Muussa tapauksessa – ja ehkä muutenkin – Karjalaiskylän kulmiin, samoin kuin muiden läpiajoteiden päihin on laitettava liikenne-esteet ja läpiajon kieltävät liikennemerkit.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Markus von Weissenberg

Karjalaiskylä