Poliisin rahoitusvaje on vanha uutinen. Se on virttynyt värssy, tuttuudessaan Suvivirteen verrattava. Ilmiön toistuvuus on sitä luokkaa, että sen voisi laittaa vuosikalenteriin muiden tapahtumien seuraksi, jonnekin juhannuksen ja joulun välimaastoon.

Näihin päiviin asti poliisiorganisaatiossa työskentelevät henkilöt ovat pelänneet tulevia säästöjä, jotka uhkaavat poliisiorganisaatiota joka vuosi. Julkisuudessa asiaa ovat pitäneet esillä pääsääntöisesti poliisien ammattijärjestön edustajat.

Nyt edessä oleva tilanne tuo mieleen tarinan pojasta, joka huusi sutta. Tarinan mukaan poika huusi kiusallaan sutta niin monta kertaa, että kun susi oikeasti tuli, kukaan ei enää uskonut, ja poika joutui suden syömäksi. Kuten tarinan poika, niin myös poliisi on huutanut apua hätäänsä monen vuoden ajan. Ehkä olisimme olleet hiljaa, jos olisimme tienneet, kuinka heikoksi tilanne oikeasti menee.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen esiintyi mediassa monta kertaa ennen syksyn budjettineuvottelua. Hän kertoi koruttomasti ja kaunistelematta siitä, mitä tapahtuu, jos poliisi ei saa pyytämäänsä 40 miljoonaa euroa lisää.

Tilannetta voi verrata siihen, että Jacques Cousteau olisi opettajana vapaasukelluskurssilla ja kertoisi oppilaille, että suu kannattaa pitää kiinni sukellettaessa.

Poliisin toiminnan turvaaminen on koko Suomen etu ja edellytys muun yhteiskunnan toimivuudelle.

Huolimatta asiantuntemuksen laadusta ja määrästä kaikki eivät silti kuuntele tai usko. Näin kävi myös poliisin budjettirahojen kohdalla. Poliisille annettiin 10 miljoonaa euroa pyydetyn 40 miljoonan sijaan.

Turvallinen yhteiskunta ja toimiva lainvalvontaorganisaatio eivät selkeästi ole istuvan hallituksen prioriteeteissa kovin korkealla. Toivottavasti halua vastuunkantoon löytyy sitten, kun tavoite Suomesta Euroopan turvallisimpana maana kuulostaa yhtä naurettavalta kuin tavoite alkoholittomasta oluesta ravintolaterassien suosituimpana juomana.

Jos hallitus ei usko tai kuuntele poliisiylijohtajaa, niin ketä se sitten kuuntelisi? Tie alkaa olla loppuun käyty.

Hallintovaliokunnan on luvattu käyvän poliisin rahoituksen läpi. Miksi sellainen asia täytyy käydä läpi, joka jo tiedetään ja tunnetaan?

Parahin hallitus, lopettakaa asian vatkaaminen ja tehkää se, mikä on järkevää ja oikein: turvatkaa poliisin toimintaedellytykset kaikilla sektoreilla, ei pelkästään niillä, jotka ovat juuri nyt trendikkäitä! Poliisin toiminnan turvaaminen on koko Suomen etu ja edellytys muun yhteiskunnan toimivuudelle.

Janne Niiniharju

pääluottamusmies

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos