Kesän kuntavaaleissa valittujen päättäjien työ on päässyt käyntiin. Tehdessään yhteisiä metsiämme koskevia päätöksiä he voivat edistää metsien suojelua ja parantaa käytön ympäristövastuullisuutta. Tähän on hyvät mahdollisuudet kautta Suomen, sillä lähes kaikki kunnat omistavat metsää.

Kuntien joukossa on myös monia isoja metsänomistajia: 125 kunnalla on yli 1 000 hehtaarin metsäomaisuus. Yhteensä kunnat omistavat noin 430 000 hehtaaria metsää.

Vain muutama prosentti kuntametsistä on lakisääteisesti suojeltu. Suojelun toteuttaminen virallisesti on tärkeää, ettei luonnoltaan arvokkaita metsiä myöhemmin päädytä hakkaamaan tai rakentamaan.

Metsien suojelun lisäämiselle on kova tarve, sillä kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä. Valtion rahoittamalla Metso-ohjelmalla kunnat voivat saada korvauksen metsän suojelusta.

Edistyksellisimmät kunnat ovat poistaneet metsänhoidoltaan tuottotavoitteen tai vähentäneet hakkuita huomattavasti painottaen ympäristö- ja virkistysarvojen säilyttämistä. Osa kunnista on jo luopunut avohakkuista ja siirtynyt talousmetsissään poimintahakkuisiin perustuvaan metsän jatkuvaan kasvatukseen. Tällä metsänhoitotavalla pystytään merkittävästi vähentämään hakkuiden aiheuttamia ympäristö- ja maisemahaittoja.

Retkeilyharrastuksen suosion kasvu korostaa kuntametsien roolia virkistyskäytössä, sillä suuri osa niistä sijaitsee lähellä taajamia. Tutkimusten mukaan retkeilijät kokevat luonnontilaiset metsät vetovoimaisiksi ja elvyttäviksi. Miellyttäviksi koetuissa metsissä esiintyy monia vanhan metsän piirteitä. Suojelu ei estä ohjatun retkeilykäytön jatkumista alueella.

Luontokadon ja ilmastokriisin hillitsemiseksi tarvitaan ripeitä ja vaikuttavia toimia, joissa metsien suojelua lisätään merkittävästi, hakkuita vähennetään ja avohakkuista luovutaan. Nämä ratkaisut palvelevat niin ikään metsien virkistyskäyttöä.

Vahvan ympäristövastuun osoittaminen ja monimuotoisten metsien vaaliminen ovat kunnalle myös valtti menestyä kilpailuissa asukkaista ja matkailijoista.

Panu Kunttu

maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Kemiönsaari