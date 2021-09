Turun Sanomat uutisoi tiistaina 21.9. kaupunginvaltuutettu Pirjo Lammen kirjoituksista sosiaalisessa mediassa liittyen hänen olettamaansa koulukiusaamistapaukseen.

On hienoa, että Lampi kantaa huolta koulukiusaamisesta. Kiusaaminen on erittäin vakava ilmiö, jolla saattaa olla hyvin pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisten elämään. Se on asia, johon tosiaan meillä kaikilla on sellaisen havaitessamme velvollisuus puuttua.

Sosiaalinen media on kuitenkin tähän väärä työkalu, varsinkin silloin, kun on asiaan täysin ulkopuolinen, kuten Lampi tapauksessa oli. Kiusaamiseen puuttumisen pitää tapahtua faktoihin perustuen ja kaikkia osapuolia kuullen. Vasta kun tilanne on aidosti kartoitettu, ja ollaan tilanteen tasalla, jatkotoimenpiteet voidaan sopia ja toteuttaa.

Sosiaalinen media antaa helposti kapean, yksipuolisen ja jopa väärän kuvan tilanteesta. Koulu tai opettajat kun eivät luonnollisesti voi lähteä oikomaan väittämiä someen. Kynnys tähän on vanhemmillakin varsin iso, eikä se ainakaan ole lasten tehtävä. Näin olettamus kiusaamisesta muuttuu äkkiä sosiaalisessa mediassa julkiseksi ”totuudeksi”. Se on kohtuutonta ja vastoin oikeusvaltion periaatteita. Kyse on vieläpä pienistä lapsista.

Lampi puhui lehden artikkelissa ”herneen nenään vetämisestä”. On surullista, että Lampi ei näe omassa toiminnassaan korjattavaa. Meidän aikuisten vastuulla on näyttää hyvää esimerkkiä nuoremmille sukupolville eri tilanteissa. Hyvä tapa aloittaa tämä on käyttäytyä vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

Elämme nyt yhteiskunnassa, jossa valtakunnan tason poliitikot möläyttelevät julkisesti törkeyksiä sananvapauteen vedoten, eikä mauttomuuksilta ole Turun päättäjätkään välttyneet. Tahdikkuus ja muiden kunnioitus oikein loistaa poissaolollaan joissain ulostuloissa.

Nämä ovat asioita, joita selvitetään asianomaisten kesken niille tarkoitetuissa paikoissa ja tilanteissa.

Huolestuneisuus muiden hyvästä käyttäytymisestä tuntuukin olevan hyvin valikoivaa.

On hyvin ristiriitaista vaatia lapsilta täydellistä empatiaa ja sosiaalisia taitoja, mikäli aikuisetkaan eivät osaa tässä asiassa edes perusasioita, ja toiminta on ajattelematonta tai jopa tietoista muiden loukkaamista tai vähättelyä. Miksi haukkuminen ja solvaaminen ovat aikuisilta ”sananvapautta”, mutta lapsilta julmaa kiusaamista? Lapsilla kehitys on vielä kesken, aikuisilla ne taidot kuuluisi jo olla hallussa.

Koulukiusaamista on hyvä pitää esillä, mutta yksittäiset tunnistettavat tapaukset tulee jättää somen ulkopuolelle. Nämä ovat asioita, jotka selvitetään asianosaisten kesken niille tarkoitetuissa paikoissa ja tilanteissa.

Panokset ulkopuolisten ihmisten some-käräjöinnillä ovat lasten ja perheiden kannalta aivan liian isot, ja virheellisten johtopäätösten seuraukset ovat hyvinkin haitallisia. Haittaa aiheutuu myös opettajan työlle kiusaamisen selvittelyssä.

Luottamushenkilön, isän, isoäidin tai kenen tahansa muun ulkopuolisen tehtävänä on viedä asia tietoon oikeille tahoille selvitettäväksi, ei revitellä asiaa somessa. Keskitytään me ulkopuoliset enemmän siihen, mihin itse voimme parhaiten vaikuttaa, eli omaan ja mahdollisesti lähipiirimme fiksuun ja vastuulliseen käytökseen, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Jussi Tuimala

KM, kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsen (vihr)