Pönkittääkö koulutuspolitiikka eriarvoisuutta, kysyivät professori ja tohtori mielipiteessään (TS 15.9.). He päätyivät toteamaan, että "yhteiskunnan on tuettava eniten niitä oppilaita, jotka ovat muita heikommassa asemassa."

Yhteiskunnallisille ilmiöille haetaan monasti selitystä poliittisesti sopivista syistä. Kun tutkitaan oppilaan jatko-opintovalintoja, käytetään laajoja makrotason muuttujia, kuten sosiaalinen tausta ja asema. Jos halutaan tutkia, miten perhe toimii ja vaikuttaa eriarvoistamalla lapsia, on selvitettävä tarkemmin ja syvällisemmin perheen toimintatavat eli käytettävä mikrososiologiaan kuuluvia tutkimusmuuttujia.

Mieleen tulee eräs radikaali Ruotsissa esitetty keino, eli koulussa ei tulisi antaa kotitehtäviä ja läksyjä, jotta vanhemmat eivät aiheuttaisi lasten oppimisessa eriarvoisuutta.

Esitän joitakin tutkimuksia ja näkökulmia tekijöistä, jotka aiheuttavat eriarvoistumista koulutuksessa.

Useilla tutkimuksilla ja omassa lisensiaattijulkaisussani on osoitettu, että vanhempien, erikoisesti isän ammatti selitti merkittävää yhteyttä peruskoulun jälkeen tapahtuvaan lukiovalintaan. Oppilaista, joiden isällä oli korkeakoulututkinto, 93 prosenttia valitsi lukio-opinnot. Alemman tutkinnon omaavien isien lapsista 63 prosenttia ja työväestöammatin tai koulutuksen omaavien vain 31 prosenttia valitsi lukion. Tässä on havaittu ongelma, joka "tasa-arvon" nimissä halutaan poistaa.

Näyttää siltä, että perheellä on huomattava ja tärkeä sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuva väline. On havaittu, että isän korkea asema ja koulutus olivat yhteydessä nuorten käsityksiin yhteiskunnallisista velvollisuuksista isältä saatujen mallien ja käytyjen keskustelujen ansiosta.

Ydinperheen ohella yhteiseen verkostoon saattavat osallistua myös lähisukulaiset ja tuttavat. Vanhemmilla on halua ja kykyä motivoida, tukea ja avustaa oppilasta koulutehtävissä.

Koululaeissa on määritelty tavoitteet. Niiden mukaan kasvatuksessa pääosin uusinnetaan yhteiskunnassa vallitsevaa kulttuuria ja siihen sisältyvää arvo- ja normipohjaa. Arvot ovat standardeja, joilla määritellään toimia joko suotaviksi tai epäsuotaviksi. Normit ovat arkipäivän elämää sääteleviä sääntöjä, määräyksiä ja arvojen sovelluksia. Näistä alueista ehkä kotona keskustellaan ja niitä saatetaan pitää tärkeinä yhteiskuntaa koossa pitävinä tekijöinä.

Kasvatuksessa on huomioitava, että siihen osallistuvat muutkin toimijat kuin koulu. Vähemmistöt harjoittavat voimakasta sosiaalista kontrollia propagandallaan, kuten vallitsevassa huumekeskustelussa on havaittavissa. Ns. resistanssiteoria selittää, että suuri osa oppilaista hyväksyy ja omaksuu vallitsevan opetussuunnitelmaan sisältyvän kasvatuskulttuurin. Osa oppilaista hylkää tai torjuu heille välitettävää kulttuuria. Heillä on resistanssia opetusta kohtaan. He valitsevat joko neutraalimpia kohteita tai suorastaan vastakulttuurin arvoja.

Koulussa vallitsee myös ns. piilo-opetussuunnitelma. Koulussa käytetyt arvot, normit, tavat ja puhekieli eivät sisälly piilo-opetussuunnitelmaan.

Makrososiologit eivät pystyneet selvittämään riittävän luotettavasti koulusuoritusten eroja. Jos koulua haluaa ymmärtää, osa tutkijoista on sitä mieltä, että kouluissa tapahtuvia ilmiöitä on tarkasteltava arkipäivän tasolta. Opettajien havainnoilla on suurta merkitystä luotettavan reaalitiedon koonnissa.

Osmo Virrankoski

KT, dosentti (evp)