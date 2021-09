Turun Sanomat kertoi 23.9., kuinka kireää taistoa uuden konserttitalon paikasta Turussa käydään. Valtuutetut ovat uutisen mukaan jopa joutuneet sitoutumaan vaitioloon. Päätöksiä on syntynyt tasaäänin.

Täältä Aurajoen rannalta tämä kaikki antaa aiheen moniin kysymyksiin. Tässä muutama.

Yhden äänen enemmistöllä ei kai kaupunkikuvaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä pitäisi tehdä. Selkeät ja vahvat enemmistöt kuuluvat kunnallisen demokratian suuriin linjoihin.

Päätökset pitäisi muutenkin tehdä kunnallisen demokratian sääntöjen mukaan. Asemakaavaa koskeva päätösvalta on kaupunginvaltuustolla, ei ainakaan millään pormestarikokouksella tai "allianssisopimuksilla", joihin tässä tapauksessa on vedottu. Missä onkaan siis turkulainen kunnallinen demokratia?

Turkulaisia poliitikkoja pitää kaiken tapahtuneen perusteella muistuttaa siitä, että avoimuus on tämän päivän suuri linja. Se koskee kaikkea, mutta erityisesti politiikkaa. Turun yliopistolta voidaan varmasti kertoa asiasta enemmän.

Paikallaan on myös kysyä, aiotaanko nyt romuttaa Aurajokeen liittyvä Kansallinen Kaupunkipuisto. Siinähän Turku on sitoutunut suojelemaan Aurajoen historiallista perinnettä, joka on koko Suomen olemassaolon ydin monessa mielessä. Sen alueella kaavamuutokset on tehtävä vain erityisen harkinnan jälkeen. Kaupunkipuiston alueeseen kuuluu myös Itsenäisyydenaukio, jossa on tärkeitä Turun ja Suomen historiaan liittyviä muistomerkkejä.

Jarmo Virmavirta