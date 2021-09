Perusopetuksen oppilaanohjaajat antavat jatko-opintovalintoihin liittyvää ohjausta kaikille yläkouluikäisille oppilaille. Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä oppilaan tulee jatkaa opiskelua perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuuslaissa määritetyssä koulutuksessa.

Jos perusopetuksen oppilas tarvitsee lisätukea perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumisessa, hänellä on lain velvoittama oikeus saada tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. On arvioitu, että noin 17 prosenttia yleisopetuksen oppilaista tarvitsee tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Erityisen tuen oppilailla tarve on todennäköisesti suurempi.

Perusopetuksen oppilaanohjaajan oppilasmäärän tulee olla suosituksen mukainen, jotta pystymme antamaan laadukasta ja riittävää ohjausta kaikille sekä erityisesti heille, jotka sitä tehostetusti tarvitsevat.

Yhdellä oppilaanohjaajalla voi olla korkeintaan 200 ohjattavaa.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä huolena on myös erityisoppilaitoksien opiskelupaikkojen riittävyys kaikille tukea tarvitseville nuorille. Kaikille vaativaa erityistä tukea tarvitseville ohjattaville ei löytynyt toisen asteen opiskelupaikkaa Ammattiopisto Spesiasta, vaikka tarvetta olisi.

Opiskelu liian vähällä tuella on haasteellista ammatillisessa koulutuksessa. Nuoret tarvitsevat aidon mahdollisuuden valita opiskelupaikkojaan kiinnostuksensa ja kykyjensä mukaan. On vaarana, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret pääsevät vain niille aloille, joissa sattuu olemaan vapaita opiskelupaikkoja.

On tärkeää, että opiskelupaikkamäärää erityisammattioppilaitoksissa lisätään ja tuen määrää ja laatua kehitetään myös ammatillisessa koulutuksessa yleensä.

Samuli Lindvall

varapuheenjohtaja

Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallituksen puolesta