Tutkija Juha Luodeslampi (TS Blogit, Ristiveto 9.9.) ja piispa Mari Leppänen (TS kolumni 18.9.) ovat esittäneet näkökulmia koulun katsomusopetukseen.

Viimeaikaisen kansainvälisen tutkimuksen pohjalta pidämme välttämättömänä, että koulun katsomusopetusta tulisi kehittää monipuolisesti. Pelkkä keskustelu katsomusopetuksen toteutustavasta ei juuri vie keskustelua eteenpäin, vaan lukitsee keskustelun helposti eipäs-juupas-asetelmaan.

Oman uskonnon opetus, johon piispa viittaa, on epäonnistunut käsite, joka luotiin 2000-luvun alussa. On kriittisesti kysyttävä; kenen oma uskonto?

Suomessa on nykyisin yhä enemmän perheitä, joissa esimerkiksi huoltajilla on eri uskonto tai toinen huoltajista ei edusta mitään uskontoa. Lisäksi oman uskonnon liittäminen hallinnollisesti uskontokunnan jäsenyyteen on problemaattista, sillä ihmisen uskonnollisuus ja katsomuksellisuus arjessa eivät välttämättä organisoidu sen uskonnon opin ja elämäntavan pohjalle, jonka jäsenenä hän on.

Uskontoihin ja katsomuksiin sekä niiden kohtaamiseen liittyvän tiedon ja taidon tarve on viime vuosina kasvanut merkittävästi muun muassa globaalien muutosten vuoksi. Olemme huolissamme siitä, että kansalaisten uskontoon ja katsomuksiin liittyvän lukutaidon opetus jää varsin ohueksi ja pinnalliseksi, varsinkin tilanteessa, jossa katsomusopetus tapahtuu pelkästään eriytyneissä oppilasryhmissä.

Eriytyneissä oppilasryhmissä on vaikeaa päästä syvällisiin eri uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän tiedon tarkasteluun ja sellaisten valmiuksien rakentamiseen, jota elämä nyky-yhteiskunnassa edellyttää.

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja koheesion näkökulmasta on aivan välttämätöntä, että katsomusopetuksessa annetaan valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen; rakentavaan vuorovaikutukseen eri tavalla ajattelevien, uskovien sekä uskonnottomien ihmisten kanssa.

Monikatsomuksellisissa ryhmissä keskustelu uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen liittyvistä kysymyksistä on varmasti hedelmällisempää ja monipuolisempaa.

Katsomusdialogi on haasteellista, jos oppilasryhmä on pitkälti homogeeninen. Lapsia ja nuoria ei tieteenkään voi koulussa asettaa oman mahdollisen uskontonsa edustajiksi, mutta monikatsomuksellisissa ryhmissä keskustelu uskontoihin, katsomuksiin ja uskonnottomuuteen liittyvistä kysymyksistä on varmasti hedelmällisempää ja monipuolisempaa. On ansiokasta oppia keskustelemaan ja asettumaan dialogiin asioista, joista ollaan erimielisiä. Dialogi menetelmänä ohjaa ajattelemaan ja toimimaan yhdessä sekä tarvittaessa olemaan itsekriittinen oman ajattelun ja toiminnan viitekehysten pohdinnoissa.

Katsomusdialogi kuuluu koulutyön kokonaisuuteen; sen ei pitäisi olla yksinomaan katsomusaineiden opettajien vastuulla. Kuitenkin laadukas, kaikkien oppilaiden yhteinen katsomusopetus muodostaa hyvän pohjan alaan liittyvien kysymysten tarkasteluun koulussa. Tätä tulisi kaikkien koulun opettajien eri oppiaineissa edistää ottaen huomioon koulukasvatukselle asetetut laaja-alaisen oppimisen tavoitteet. Tähän opettajat tarvitsevat resursseja.

Suomessa on kehitettävä yhteinen kaikille oppilaille tarkoitettu katsomusaine. Nykyinen tapa toteuttaa katsomusopetus eriytyneesti rakentaa tarpeettomia lokeroita ja muureja.

Oppilaiden uskonnollisen identiteetin vahvistaminen ja tukeminen ei voi olla yleissivistävän koulun tehtävä, vaan se kuuluu lasten kodeille ja uskonnollisille yhdyskunnille. Katsomusopetuksen kehittämiseen tarvitaan vahvaa tutkimusta ja kokeilua.

Arto Kallioniemi

UNESCO-professori (Arvot, dialogi ja ihmisoikeudet)

Helsingin yliopisto

Heidi Rautionmaa

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu -projektin projektisuunnittelija

Helsingin yliopisto