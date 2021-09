Nyt koetellaan suomalaisen yhteiskunnan kestävyyttä ja erityisesti sitä, luottavatko ihmiset kansanedustajiin, ministereihin.

Marinin/Saarikon hallitus on poikkeuksellisen kokematon. Jokaista ministeriä koulutetaan ja ohjeistetaan viestintätoimistoissa. Niiden sanelemat ohjeet keskittyvät siihen, mitä sanoja ja lauseita ministerin kannattaa mediassa toistella. Politiikka on siirtynyt mediaan.

Nyt voidaan vain muistella kokeneita ministereitä, joilla oli yhteiskunnallista viisautta riippumatta puoluekannasta. Heillä oli myös tukenaan politiikassa pitkään toimineet ryhmän asiantuntijat.

Ministereiden kokemattomuus näkyy myös siinä, että merkittävä osa eduskuntaan tuotavista asioista pyörii vähintään kerran perustuslakivaliokunnassa. Päättäjillä ei ole enää tervettä maalaisjärkeä ja rohkeutta arvioida siitä, onko lakiesitys oikein laadittu. Kokeneiden ministerien aikana käytettiin varsin säästellen tällaista perustuslakitestausta.

Mediakohut ohjaavat hallituksen päätöksentekoa. Kohu synnytetään usein tietoisesti itse ja koko mediakenttä on aina kritiikittömästi mukana, myös Helsingin Sanomat.

Asioiden mittakaavalla ei näytä olevan merkitystä. Miljoonat ja miljardit eivät enää kerro suuruusluokkaa. Suomen hiilidioksidipäästöjen vähennys näyttää ratkaisevan ilmaston lämpenemisen koko maapallolla, vaikka Suomen päästöjen osuus on vain 0,14 prosenttia.

Kuka ja mitkä puolueet uskaltavat hakeutua seuraavaan hallitukseen kesällä 2023 leikkaamaan etuuksia?

Kansalainen, joka on seurannut Suomen päätöksentekoa useamman eduskuntakauden, on nyt kauhuissaan. Hallitusviisikko, joka seisoo hymyillen viikoittain tiedotustilaisuuksissa mikrofonitolppien takana, kertoo saavutetuista, hienoista kompromisseista. Jälleen he ovat toimeenpanneet vaalilupauksen, jolla lisätään pysyvästi julkisen talouden menoja (kunnat, valtio). Suomen julkisen talouden menot ja tulot eivät ole enää lähellekään tasapainossa. Sipilän hallituksen saavutukset on tuhottu.

Tämä "hallitusnäytelmä" jatkuu vuoden 2023 kevääseen. Suuri kysymys kuuluu: Kuka ja mitkä puolueet uskaltavat hakeutua seuraavaan hallitukseen kesällä 2023 leikkaamaan etuuksia? Vastassa on valtava talousremontti ja sote-uudistuksen käytännön toteutus! Vastassa on myös kuntakentän sekasorto. Työllisyyttä parantavat lykätyt rakennetoimet odottavat.

Kuka uskaltaa hypätä ministeriautoon?

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

Huittinen