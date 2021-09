Kaija Kiessling kirjoitti hyvin ajankohtaisesta asiasta mielipiteessään "Terveisiä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksesta" (Turun Sanomat 17.9.).

Ikäihmiset ovat kärsineet koronarajoituksista, koska hyvinvointikeskusten toimintoja on jouduttu sulkemaan tai supistamaan epidemiatilanteen mukaan. Samaan aikaan Ruusukorttelissa on tänä vuonna ollut käynnissä putkiston linjasaneeraus, joka on vaikuttanut toimintaan ja muun muassa siihen, että ruokasali ei ole ollut käytössä.

Olemme toimineet koronaturvallisesti keväästä 2020 alkaen ja noudattaneet terveysturvallisuusviranomaisten ohjeita. Kesän 2021 alusta on pystytty järjestämään joitakin ulkotapahtumia ja kuntosalilaiteperehdytyksiä.

Parempaa on tulossa: pian saamme Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen ruokasalin käyttöömme. Osa remontista valmistunee lokakuussa, ja voimme järjestää myös muun muassa musiikillisia tapahtumia.

Ruusukorttelin ruoka-/juhlasali on laaja tila, jossa on aiemmin voitu järjestää isompia tapahtumia. Aulatila ei sovellu akustiikaltaan musiikillisten tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi induktiosilmukka löytyy vain ruokasalista.

Lokakuussa alkamassa ovat allasjumpat, liikuntaryhmät, kädentaitojen toiminta, lähiötoiminta Hepokulta, Perno, Portsa ja Runosmäki, yhteislaulut, tanssikummitoiminta ja kahvilatoiminta käynnistyy myös pienimuotoisesti. Kahvilalle etsitään ulkopuolista toimijaa. Kahviautomaatti on käytössä ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Osa toiminnoista on ollut jo syyskuussa käynnissä.

Aulassa on pöytiä ja tuoleja ja niitä on myös lisätty. Lehtiä voi lukea aulassa. Neuvonnan työntekijä toimii myös aulaemäntänä ja tarvittaessa aulaan lisätään työntekijöitä.

Kirjoittaja mainitsi myös vessojen aukiolon. Ne ovat käytettävissä hyvinvointikeskuksen aukioloaikana. Ruusukorttelin hyvinvointikeskus on avoinna arkisin ma–pe klo 9–15. Viikonloppuisin liikuntasalin pukutilat ovat tarvittaessa auki tiloja vuokranneille.

TVT Asunnot Oy vuokraa Ruusukorttelin asunnot, jotka on tarkoitettu senioriasunnoiksi. Asunnot ovat sisältä esteettömiä, mutta osassa asunnoista parvekkeelle kulku ei täytä esteettömyyden nykyvaatimuksia.

Toivomme, että koronaepidemia tästä laantuu ja pääsemme avaamaan toimintoja turvallisesti. Kun linjasaneeraus päättyy, hyvinvointikeskus saa jälleen kaikki tilat käyttöön.

Toivotamme kaikki ikäihmiset tervetulleeksi mukaan toimintaamme!

Lisätietoja löytyy Hyvinvointikeskusten ja Ruusukorttelin toiminnasta www.turku.fi/ruusukortteli.

Tuula Ahtela

lähijohtaja Ruusukorttelin hyvinvointikeskus, Turun kaupunki

Leena Rinne

palvelupäällikkö Kotihoito Pohjoinen alue, Turun kaupunki