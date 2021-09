Julkiseen keskusteluun on noussut tietoja yrityksistä, jotka edellyttävät työntekijöiltään tai alihankkijoidensa työntekijöiltä täyttä kahden rokotteen rokotesuojaa.

Tavoite on hyväksyttävä, mutta asian juridinen puoli ei ole täysin yksioikoinen. Yritysten välisissä sopimuksissa sopimusehtoja rajoittavia säännöksiä on vähän, mutta työntekijöiden rokotesuojaa edellyttävää sopimusehtoa voi olla vaikea tai jopa mahdotonta noudattaa.

Ajatellaan asiaa yksittäisen työnantajan näkökulmasta. Onko kyse syrjinnästä, jos edellytän työntekijöiltäni kahta rokotusta?

Yhdenvertaisuuslaissa säännellään välillisen ja välittömän syrjinnän käsitteet sekä kielletään syrjintä laissa mainituilla perusteilla. Toisaalta myös ohje tai käsky syrjiä on kiellettyä.

Vaikka rokotevaatimus koskisi kaikkia työntekijöitä eikä suoraan kohtelisi ketään epäsuotuisalla tavalla, on kyseessä kuitenkin vain näennäisesti yhdenvertainen käytäntö, joka johtaa siihen, että joku saatetaan asettaa muita epäedullisempaan asemaan esimerkiksi tämän terveydentilan perusteella. Syrjintäperusteeksi voisi tulla myös mielipide tai laissa mainittu muu henkilöön liittyvä syy.

Tällainen kohtelu ei kuitenkaan olisi välillistä syrjintää, jos käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia.

Tavoite lienee hyväksyttävä, mutta keinojen asianmukaisuuden ja tarpeellisuuden arvioiminen onkin haastavampaa. Yhdenvertaisuuslain tulkinnassa tällaisia keinoja ovat tyypillisesti sellaiset, jotka perustuisivat muuhun lainsäädäntöön tai ovat muutoin Suomen oikeusjärjestyksen kannalta asianmukaisia. Näin voisi olla, jos esimerkiksi tartuntatautilaissa rokotussuojaa edellytettäisiin hoitohenkilökunnalle.

Kysymys siis kuuluu, onko rokotesuojan vaatiminen keinona viruksettoman työympäristön aikaansaamiseksi asianmukaista ja tarpeellista. Käytännössähän työtä on tehty jo pitkälle toista vuotta turvavälein ja suojaimin varustettuna? Toisaalta tämä on johtanut tartuntaryppäisiin.

Siirrytään syrjintäarviosta käytäntöön. Miten työnantaja tietää, että työntekijä on rokotettu. Kysymälläkö? Saako tiedon työterveydestä?

Työelämän tietosuojalaki asettaa edellytykset henkilötietojen käsittelylle työelämässä. Ensimmäinen kompastuskivi on käsittelyn määrittely. Onko käsittelyä se, että asiasta keskustellaan kahvipöydässä? Ei. Entä jos suullinen tieto on edellytyksenä portista sisään pääsemiseksi? Varovainen kyllä. Tällöinhän tietoa käytetään työpaikalle pääsyn edellytyksenä, vaikkei sitä mihinkään kirjattaisikaan. Ehdoton kyllä, jos tieto tallentuu rekisteriin.

Koronarokotustiedon on katsottu olevan lain tarkoittama terveydentilatieto. Tällöin käsittelyn ensimmäisenä edellytyksenä on, että tiedon käsittely on työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellista.

Ongelmallisempaa on se, että terveydentilatietoja saa käyttää vain, kun käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa koskevien tietojen perusteella.

Edellä esitetyistä perusteista ei ole kysymys silloin, kun terveydentilatietoja haluttaisiin käsitellä työpaikalle pääsyn edellytyksenä. Käytännön toteutus ontuu siis pahasti.

No mitäs sitten, jos jonkun pääsy työpaikalle evätään? Kuka maksaa rokottamattoman palkan? Saako rokottamattoman työntekijän lomauttaa? Tai jopa irtisanoa? Näihin kysymyksiin saamme vastauksen vasta, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa.

Selvää kuitenkin on, että työelämän lainsäädäntö ei vastaa nykytilanteeseen riittävästi – ei työnantajien, työntekijöiden eikä edes valvovan viranomaisen näkökulmasta. Tärkeää olisi löytää asiassa yhteinen, lain mukainen tulkinta eikä siinä auta nokittelu tai syyttely, ei ainakaan eri viranomaisten välillä.

Aki Eriksson

lakimies

Anna Pärtty

lakimies

yksikön päällikkö

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue