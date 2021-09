Turun kaupunki unohti kokonaan päätöstä tehdessään laivayhtiöt, jotka liikennöivät Turun satamaan (TS 14.9.). Niin Tallink Silja kuin Viking Line olivat täysin tietämättömiä suunnitelmista katkaista laivayhtiöille tärkeä matkustajaliikenne Kupittaalle, samoin unohdettiin kertoa asiasta myös Turun satamalle.

Turun Sanoman kertoman mukaan näytti siltä, ettei myöskään VR ollut tietoinen asiasta. Tämä toki kuulostaa aivan uskomattomalta, sillä VR on ainoa henkilöliikenneoperaattori Suomessa ja on vaikea uskoa, että Väylävirasto ei olisi ottanut VR:ää mukaan näin merkittävään suunnitteluun.

Oleellinen kysymys tulevaisuuden kannalta on se, myykö VR junalippuja katkon aikana Helsingin kautta, Karjaalta tai Salosta Turun satamaan tai myykö VR Salosta junalippuja esimerkiksi Turun päärautatieaseman kautta Rovaniemen makuujunaan hiihtolomasesongilla.

Mikä vastaus on kyllä, VR myös vastaa linja-autokuljetuksista satamaan ja päärautatieasemalle niin, että matkustajat kerkeävät laivoihin ja jatkoyhteyksiin päärautatieasemalta. Tämä olisi paras ja ehdottomasti toimivin ratkaisu.

Jos VR ei myy katkon aikana junalippuja kuin Kupittaalle, kertoo se aika paljon kyseisen yhtiön asenteesta Turkua ja Turun satamaa kohtaan.

Mikäli kuitenkin kävisi niin, että matkustajat jätettäisiin Kupittaalle, vaihtoehdoksi tulisi sopimuksen toinen osapuoli eli Turku ja Föli.

Isona haasteena oli kuitenkin se, miten selvitetään, paljonko matkustajia satamaan ja päärautatieasemalle kussakin junassa kulloinkin on eli montako linja-autoa tarvitaan. Varmistettava on myöskin se, että kaikki Kupittaalta jatkavat kerkeävät laivoille ja jatkoyhteyksiin päärautatieasemalta.

Turun satama on merkittävä asema myös VR:n kannalta. Junalla matkusti satamaan ja satamasta vuonna 2019 kuukausittain 7804–14957 matkustajaa eli huippukuukausina keskimäärin noin 500 matkustajaa päivässä. Parhaina kuukausina, esimerkiksi pikkujoulujen aikaan perjantaina satamaan saapuvissa iltajunissa on helposti tuo 500 matkustajaa.

On myös huomioitava, että kaikki toimenpiteet, joilla Turku heikentää tätä tärkeää junayhteyttä Turun satamaan, vaikuttavat suoraan laivojen matkustajamääriin ja näin heikentävät laivayhtiöiden toimintaedellytyksiä.

Hyvin tärkeää on myös käsittää se, että jokainen matkustaja, joka Turun satamaan matkaavista junista on poissa, on myös poissa Tampereen, Helsingin välisestä liikenteestä.

Jukka Parviainen