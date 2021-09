Minna Arve, Turun pormestari, kertoi Turun Sanomissa 5.9., että haluaisi värvätä ulkomailta hoitajia Suomeen. Arve on toiminut myös itse sairaanhoitajana ja siksi on vaikea ymmärtää, miksi häneltä ei löydy sympatiaa. Hän kertoi, että hoitajien palkan korjaus aiheuttaa ketjureaktion.

Eikö hoitaja ole palkkaansa ansainnut? Ulkomailta värvätyt hoitajat tekevät suomalaistakin hoitajaa pienemmällä palkalla työnsä, joten kyse on kustannuksista eikä hoidon tasosta.

Samassa jutussa Arve totesi, että Turussa oli tärkeitä menoja ja niihin pitää varautua. Esimerkkeinä tulevista menoista olivat Tunnin juna, Ratapihan elämyskeskus, raitsikkakin, kunhan vain laskelmat näyttävät kannattavilta ja sataman uusi terminaali.

Helsinki on sopinut, ettei hoitaja voi siirtyä kaupungin palveluksesta yksityiselle palvelemaan tekemällä samaa työtä, mutta korkeammalla palkalla. Sen sijaan Turku ei maksa samaa palkkaa hoitajilleen kuin naapurikaupungit, joten ainoa vaihtoehto on siirtyä työn perässä toiselle paikkakunnalle. Vastaavasti Turku on valmis maksamaan korkeita palkkoja lääkäreille, johtajille ja poliitikoille, joskin samoin toimitaan muissakin Suomen kaupungeissa.

Hoitajien palkoista ovat kiinnostuneita vain hoitajat itse sekä kansalaiset, joiden ääntä ei haluta kuunnella. Kuntatyönantajan pääneuvottelija tuskin koskaan hyväksyisi tilannetta, jossa hoitoalalle voitaisiin tarjota muutakin kuin minimikorotus.

Hoitajien lakkoiluakin voidaan rajoittaa lakiperusteisesti ja periaatteessa eläkkeelle pääsykään ei poista velvoitetta tehdä töitä, jos yhteiskunnan etu sitä vaatii.

Suomen eduskunnasta ei löydy ryhtiä puuttua epäkohtaan. ”Korotus” maksaa liikaa ja aiheuttaa mahdollisesti ketjureaktion muissa matalapalkkaryhmissä, on selitys. Jos mielipidettä kysytään äänestäjiltä, niin enemmistö olisi valmis hyväksymään hoitoalan ”kuoppakorjauksen”.

Vastaavasti voitaisiin valtion menoja karsia esimerkiksi puolittamalla kansanedustajien sekä avustajien määrä ja vähentämällä turhaa virkamieskuntaa Arkadianmäellä. Sopeutumisraha on myös täysin turha ja sen väärinkäyttöönkään ei näytetä edes puuttuvan. Kansanedustaja pärjäsi ennen ilman avustajaa ja torkkupeittoa.

”Kuoppakorjauksella” hoitoala tarjoaisi positiivisen signaalin alaa harkitseville ja saattaisi jopa palauttaa osan hoitohenkilökunnasta takaisin alan töihin ja samalla asiakastyytyväisyys paranisi.

On huolestuttavaa, että suuri osa alle 30-vuotiaista hoitajista harkitsee vakavasti alan vaihtoa. Hoitoala on ollut joskus aikanaan kutsumusala, mutta ajat ovat muuttuneet. Työkuorma on kasvanut sekä fyysisessä että henkisessä mielessä. Ennen aikaa käytettiin potilaiden hyväksi ja nykyään hoitajien aikaa kuluu erilaisten tietojen kirjaamiseen järjestelmään yhä enemmän ja kaikki se on pois hoitotyöstä.

Jos hoitajille maksettaisiin vastaava korvaus Suomessa kuin Ruotsissa, Norjassa tai Englannissa niin on todennäköistä, että suomalaisia hoitajia palaisi takaisin kotimaahan.

Ulkomaisen hoitohenkilökunnan kouluttaminen ei käy käden käänteessä puhumattakaan, miten hoidetaan kulttuurilliset eroavaisuudet. Värvätyille hoitajille pitää saada ammattitaito ensin paikalliselle tasolle ja sen jälkeen pitäisi osata suomea sekä suullisesti että kirjallisesti, jotta kommunikointi onnistuu ongelmitta.

Voi myös kysyä päättäjiltä, miten kallista on kouluttaa ensin hoitajat Suomessa ja antaa koulutetun väen siirtyä paremman tulevaisuuden johdosta ulkomaille. Se kostautuu ehkäpä joskus vanheneville päättäjille itselleen.

Hoitoalan palkkaongelma on ollut tiedossa jo vuosia eikä siihen ole haluttu puuttua laisinkaan. Kun covid-19 nosti päätään niin rahaa löytyi valtiolta sekä maskeihin, rokotteisiin että tukiaisiin lähes loputtomasti. Rahaa näyttää aina löytyvän, jos vaan on tahtoa ja halua.

Yksityistäminen ei ole ratkaisu hoitoalalla, sen olemme saaneet huomata. Yksityiset hoitokodit ovat jääneet kiinni useasti huonosta hoidosta. Tärkein seikka on saada syntymään asiakkaalle paljon laskutettavaa. Vuorolistoilta on löytynyt haamuhoitajia, jotta teoriassa kaikki näyttää hyvältä, vaikka todellisuudessa hoitajavajaus on ilmeinen.

Hyvä hoito ja kunniallinen vanheneminen kuuluu kaikille suomalaisille ja päättäjät kantavat siitä vastuun.

Jari Salminen