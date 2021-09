Turussa on satoja vanhuksia ns. hyvinvointikeskusten asukkaina. Kullakin talolla on oma historiansa ja omat käytäntönsä, mutta jos asukkaat eivät voi hyvin, on silloin jotain pielessä.

Allekirjoittaneeseen on jo muutaman kerran oltu yhteydessä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksesta. Asukkaat ovat olleet pettyneitä palvelun ja toiminnan tasoon. Osa varmaan selitetään koronasäädöksin, mutta kaikkea ei voi silläkään selittää.

Talon suuri juhla-/ruokasali on ollut pian vuoden remontissa, ja sekä ruokailut että muunlainen toiminta ja tapahtumat, joita kovasti odotetaan, ovat edelleen mahdottomia. Mahdollisuutta edes ruokasalissa ruokailuun asukkaat kaipaavat.

Talon sisääntuloaulassa on tilaa, mutta musiikkiakaan ei saa tuoda sinne kuunneltavaksi. Tuolit ja pyörätuolit voisi hyvin asettaa sinne turvavälein. Silloin muun muassa iloinen haitarimusiikki kuuluisi kivasti myös kerroksiin.

Jos sataa, peruuntuvat tilaisuudet. Säiden kylmetessä entistä harvemmat uskaltautuvat ulos istumaan peläten vilustumista. Asukkaat ovat näin eristyksissä voimatta ylläpitää mielen virkeyttä ja omaa aktiivisuutta.

Ala-aulan kanttiini on ollut kuukausia suljettuna. Voidaan sekin selittää koronalla, se tiedetään. Mutta kun asukkailla kuitenkin käy vieraita, ostaisivat nämä mieluusti kahvit viedäkseen ne vanhukselle.

Asukkaille on herännyt toive edes juotava-automaatista, mutta ei taida toteutua.

Aulassa on vain kaksi pientä pöytää. Mutta edes kunnon istumavälein ei saa aulaan jäädä rupattelemaan, jos ulkona on sadekeli. Asukkaat kaipaavat myös näitä mahdollisuuksia. Miksei aulassa voisi olla aulaemäntää, joka huolehtii ja auttaa näissä turvaväli- ja muissa asioissa? Aulahoitajia on sairaaloissakin.

Edelleen voidaan selittää koronalla, ettei ala-aulassa olevia vessoja pidetty kesäaikana ollenkaan auki. Jos/kun asukas ulkoili pihalla, mutta vessahätä yllätti, ei alakerrassa päässytkään kesällä vessaan. Piti ajoissa ehtiä omaan huoneeseen asti kynnykset, käytävät, hissit jne. huomioiden.

Miten toteutuu laissakin kaikille määritelty esteettömyys? Inva-osastolla asuva asukas kertoo, miten parvekkeen ovi on niin kapea, ettei pyörätuolilla pääse lainkaan asunnon yhteydessä olevalle parvekkeelle. Asunnon vuokrassa parvekkeesta kuitenkin laskutetaan.

Missä on suunnittelijoiden ja rakennuttajan tiedot laista, jossa puhutaan esteettömyydestä, joka kuuluu varsinkin tämänkaltaisiin rakennuksiin? Sitä edellytetään kaikissa julkisissa tiloissa. Myöskään Ruusukorttelin ulko-oven käyttö ja kynnys eivät ole vammaisystävällisiä. Kynnyksen ylittäminen ja oven käyttö on hankalaa pyörätuolia käyttävälle.

Asukkaat maksavat TVT-Asunnot oy:lle (Turun vuokratalot) vuokraa asunnoista. Mikä on sen vastuu asuntojen kunnosta ja lakisääteisistä puitteista?

TVT:n tulisi huomioida nämä asiat, kun muun muassa inva-osastojen palveluihin ollaan vuokraamassa vammaisille asuntoja.

Vammaisillakin on oikeutensa. Siitä vastuusta ei voi TVT perääntyä ja todeta, ettei korjata, kun talo on niin vanha. Silloin jos koska pitäisi asunnot muuttaa ja korjata lakien vaatimalle tasolle. Vammaisen tulee selviytyä siellä aamusta iltaan ja päivästä toiseen.

Tarvitaan kaupungin vanhuspalveluiden taholta valvontaa siitä, minkälaisiin asuntoihin vammaisia sijoitetaan. Nyt tämä valvonta pettää.

Kaija Kiessling

eläkeläisaktiivi

(Skp)