Taisto Levo: Ennen sai palvelua, nyt teemme itse ilmaistöitä

Nuorempi sukupolvi ehkä ei tiedäkään, että nykyisin meidät pistetään tekemään sellaisia töitä, joissa meitä ennen palveltiin. Onnellisuuden aika on meillä ohitettu ja syy on paljolti globaalin maailmanjärjestyksen, jossa kaikki maailmassa on tavallaan yhteen sidottua ja niputettua. Nykyisin teemme nöyrästi itse kaiken sen työn, minkä ennen suoritti siihen asetettu palkattu työntekijä.

Jos ostamme kaupasta kirjahyllyn tai muun vastaavan tuomme kotiimme paketin, jossa on kirjahyllyn osat sekä kokoamisohjeet. Joltain kokoaminen onnistuu pitkän työn tuloksena, mutta usealta ei. Alistumme nöyrästi tekemään huonekalukaupan suuren työn ilmaiseksi, ennen tuote oli valmiiksi koottuna.

Elintarvikekaupoista puhumattakaan; etsit itse tavarat ja jos ne löydät, punnitset, lastaat kärryt ja nostat tavarat hihnalle – kukahan taas teki työn?

Se on mittaamaton ilmaistyö, jolla me asiakkaat kauppiasta autamme. Useimmat meistä muistavat, kuka nämä kaikki työt ennen meille teki, se oli kaupan henkilökunta.

Teemme ilmaistyötä myös baareissa, ruokaloissa, joissa on noutopöytäsysteemi. Viet kiltisti tarjottimen telineeseen, lajittelet veitset ja haarukat niille varattuihin astioihin, putsaat jätteet niille varattuun astiaan ja taas teet ilmaistyötä.

VR pakottaa sakkonsa uhalla palvelemaan itseään. Se on varustanut asemat peltisillä pömpeleillä, jos juna siinä vielä pysähtyy. Aikoinaan saattoi vielä ostaa junasta lipun, nyt sekin on mahdottomuus. Tosin on mahdollista varata junaan liput netistä, kellä se sitten on?

VR on myös sulkenut ja myynyt useimmat pienemmät asemarakennukset, kun lipunmyynti on ns. ulkoistettu. Inhimillistä lämmintä palveluakaan kireillä pakkasilla ei VR:ltä enää saa, kun asemahuoneista suurin osa on lukittu tai myyty.

Pankit aikanaan päättelivät, että asiakkaat vain likaavat lattioita ja alkoivat miettiä, miten niistä pääsisi eroon. Ja onnistuihan se, kun asiakas pistettiin itse töihin ja rahannosto etupäässä pankin ulkopuolelle automaateille. Laskujen maksun monet tekevät kotona tietokoneella ilmaiseksi, mutta paljon on heitä, jotka maksavat ne pankissa ja sekin nykyisin maksaa.

Aikanaan jos osti television haja-asutusalueelle, kuljetus kotiin oli selvä, kone laitettiin katselukuntoon ja haravakin katolle, se oli sitä palvelua.

Vaikka nykyisin teemme valtavan määrän ilmaistyötä, sen arvoa kauppa ei mitenkään hyvitä.

Kun elimme viimeisiä hyviä vuosikymmeniä, meitä palveltiin huoltoasemillakin. Kun ajoi huoltoasemalle ja ilmoitti, että tankki täyteen, katso öljyt, renkaiden ilmanpaineet sekä pese tuulilasi, silloin maksoimme vain polttoaineesta. Näin ei ole enää, joskin kunnon asemiakin vielä on. Huoltoasemat ovat pääasiassa muuttuneet kahvi-, olut- ja humpuukimyymälöiksi tai kylmäasemiksi.