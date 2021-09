Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut eivät vastaa asukkaiden tarpeita, mikä koskee erityisesti vanhusten kotihoitoa ja terveyskeskusten vastaanottotoimintaa. Pääasiallinen syy on liian vähäisessä henkilöstömäärässä.

Kun kotihoidossa on liian vähän hoitajia, on hoitajilla koko ajan kiire, mikä on tosiasiallisesti merkinnyt hoidon tason laskua.

Terveysasemilla ei yleensäkään ole riittävästi henkilökuntaa, ja varsinkin ajanvaraus takkuilee niin pahasti, että ajan saaminen voi olla käytännössä mahdotonta niin puhelimitse kuin verkossa. Huonosti kulkevat ihmiset eivät lähde matalalla kynnyksellä pelkästään varaamaan aikaa terveysasemien asiakaspalvelupisteille. Täten moni kaupunkilainen jää avun ulkopuolelle.

Poliittinen motiivi kehityskulun taustalla on ollut nähtävissä: yksityistä terveysbisnestä halutaan tukea rapauttamalla julkista terveydenhuoltoa. Kamalinta on, jos vähävarainen kaupunkilainen epätoivossaan antaa viimeiset rahansa voittoa tekevälle yritykselle saadakseen edes jonkinlaista hoitoa.

Edellä olevista asioista ovat monet poliittisesti vaikutusvaltaiset tahot puhuneet ja kirjoittaneet, mutta tämä ei riitä. Vaadimme konkreettisia toimia pikaisesti.

Kaupunginhallituksen ja -valtuuston on lisättävä vielä syksyn budjettiin ensi vuodelle määräraha tilanteen korjaamiseksi. On perustettava uusia lääkärinvakansseja. Kotihoitoon on suunnattava riittävät määrärahat siihen, että vähintään 30 uutta vakituista hoitajaa voidaan palkata ja hoitajien palkkataso saadaan nostettua naapurikuntien tasolle.

Ajanvaraus on palautettava asemakohtaiseksi, mikä voidaan toteuttaa ainoastaan palkkaamalla uusia työntekijöitä.

Tähän liittyen huomautettakoon, että kaupungilla ei ole pulaa rahasta. Hiljattain kaupungilta löytyi taas miljoona euroa, kun surullisen kuuluisa toriparkkihanke tarvitsi rahaa korjatakseen Eerikinkadun puoleisen vajoaman, vaikka kyseessä oli kauan ennakoitu tapahtuma, ja kaupunkihan oli luvannut olla ottamatta taloudellista vastuuta yksityisestä rakennusurakasta.

Gryndereiden hyysäämisen sijasta vaadimme kaupungin palvelevan veroa maksavia, työtätekeviä ja heikko-osaisia kaupunkilaisia.

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry:n hallitus