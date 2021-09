Nimimerkki "Harmittaa vieläkin Fölin toiminta" kysyi 9.9., miksi Föli veloitti lähimaksumatkasta 3 euron hinnan. Pahoittelemme, että lähimaksun viestintämme ei ole tavoittanut sinua.

Fölin lähimaksu perustuu Visan ja Mastercardin määrittelemään massajoukkoliikenteen maksuprosessiin. Maksuprosessin yhteydessä Fölille ei välity maksukorteista asiakkaiden tietoja, esimerkiksi asiakkaan asiakasryhmää tai ikää. Maksukortit ovat toisin sanoen täysin anonyymejä. Tämän vuoksi lähimaksulla maksaessa ei voida automaattisesti myöntää lapselle lapsen lipun hintaa.

Lähiaikoina Föliin on tulossa ominaisuus, jolla normaaleja paperisia kertalippuja on mahdollista maksaa lähimaksukorteilla. Tällöin tulee mahdolliseksi ostaa lapselle paperinen kertalippu. Tiedotamme tästä viestintäkanavissamme, kun ominaisuus on saatavilla.

Topias Pihlava

kehittämispäällikkö

Seudullinen joukkoliikenne Föli