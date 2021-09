Tietotekniikka on hyvä piika mutta huono emäntä. Työpaikoilla on nykyisin uudet johtajat, kasvottomat hallitsijat. Ne ovat ohjelmia ja järjestelmiä, joihin vähän väliä kirjaudutaan. Ne vaativat huomiomme ja ryöstävät aikamme. Meistä on tullut niiden palvelijoita.

Kun tulee sähkökatko, palvelin kaatuu tai hakkerit hyökkäävät, näkymättömissä oleviin johtajiin ei saa yhteyttä. Työnteko keskeytyy. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan konsultteja ja tietojärjestelmien asiantuntijoita.

Juhani Seppänen kirjoittaa kirjassaan Hullu työtä tekee erittäin osuvasti:

"Suoranaisesti tuottamattoman sosiaalisen puuhastelun rinnalle on tämän päivän työelämässä noussut toinen puuhastelun muoto... Tarkoitan sitä tietotekniikan räjähdysmäisesti synnyttämää puuhastelua, jonka yleisesti katsotaan liittyvän työntekoon, vaikkei se millään tavalla olisi välttämätöntä varsinaiselle työlle. Varsinaista työtehtävää tärkeämmäksi velvollisuudeksi on tullut sen kuvaaminen ja dokumentointi sekä tämän yleensä sähköisessä muodossa tuotetun kirjallisen materiaalin edelleen lähettäminen, vastaanottaminen ja säilyttäminen... Kaikki tämä puuhastelu vain lisää kokonaistyömäärää, sillä se ei vähennä varsinaista työtaakkaa mitenkään."

Työpaikoilla on nykyisin uudet johtajat, kasvottomat hallitsijat. Ne ovat ohjelmia ja järjestelmiä, joihin vähän väliä kirjaudutaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Mikä on se taho, joka voisi vaikuttaa ensinnäkin siihen, että ohjelmat olisivat niin yksinkertaisia, että niihin ei mene turhan paljon aikaa? Pois turhat valikot! Ohjelmien pitää olla helppokäyttöisiä niillekin, jotka eivät vapaa-ajallaan käytä tietokonetta.

Toiseksi, on lopetettava ne lukemattomat tarpeettomat tehtävät, joiden kanssa näpertelyyn ohjelmien suunnittelijat ovat meidät pakottaneet.

Aila Tuula Isotalo

Säkylä